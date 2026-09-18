Filipinler'de liseye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Filipinler'in güneyindeki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Polis saldırıda birden fazla kişinin yaralandığını açıklarken, bölge valisi bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filipinler'in güneyinde bulunan bir lise silahlı saldırıya sahne oldu. Cuma günü meydana gelen olayın ardından bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.

POLİS: BİRDEN FAZLA YARALI VAR

Reuters'a konuşan yetkili saldırıda birden fazla kişinin yaralandığını doğruladı."Yaralılarımız var. Sadece bir kişi değil, ancak daha fazla ayrıntıyı doğruluyoruz" dedi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölge valisi ise saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırının kim tarafından ve hangi nedenle gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Yaralıların kesin sayısına ilişkin doğrulama çalışmaları sürüyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ