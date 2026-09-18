122.Dönem ÖGG sınav (Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavı) sonuçları için işaret edilen tarihin gelmesiyle birlikte gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki, 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları için artık saatler kaldı. Özel güvenlik görevlisi adayları, sonuçlar için EGM’den (Emniyet Genel Müdürlüğü) gelecek duyuruya odaklandı. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve hangi tarihte?

ÖGG sonuç sorgulama ekranı! 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavı yazılı talimatında sınav tarihi, soru kitapçıkları tarihi ve sonuç tarihine yer verilmişti. Belirlenen takvime göre, 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

ÖGG sonuç sorgulama ekranı! 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sınav tarihini seçtikten sonra T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.