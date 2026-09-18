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Görevine son verilmişti! Gürsel Tekin'den "Devam" açıklaması

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Görevine son verilmişti! Gürsel Tekin'den
Başlık ResmiGörevine son verilmişti! Gürsel Tekinden Devam açıklaması

CHP İstanbul İl Kongresi ile ilgili tedbir kararı kaldırıldı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin ve heyetinin görevine son verdi. Kararın ardından açıklamada bulunan Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun kendisini il başkanı olarak atadığı için atanmış sıfatıyla görevinin devam ettiğini söyledi.

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İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025 tarihli ara kararda uygulanmasına karar verilen ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Böylece Gürsel Tekin’in tedbiren yürüttüğü CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona ermiş oldu. Kararın bir suretinin İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine karar verildi.

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GÜRSEL TEKİN "DEVAM" DEDİ

Kararın ardından gözlerin çevrildiği Gürsel Tekin'den açıklama geldi. Görevinin sona ermediğini ifade eden Tekin, mahkemenin tedbir kararından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini il başkanı olarak atadığını belirtti.

Gürsel Tekin
Başlık ResmiGürsel Tekin

Bengü Türk TV'ye konuşan Gürsel Tekin şunları söyledi:

"Tedbiren göreve gelmemiz üstüne verilen karar kalktığı için bu noktada görevimiz sonlandı. Kemal bey sonradan il başkanı olarak atadığı için 'atanmış' sıfatıyla görevim devam ediyor."

"SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için görevler gelip geçicidir; Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan sorumluluğumuz ve mücadelemiz kalıcıdır. Partimizin birliğini, hukukunu ve geleceğini korumak için üzerimize düşen her sorumluluğu, dün olduğu gibi bugün de yerine getirmeye devam edeceğiz."

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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