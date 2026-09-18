SPK’dan 130 fona tasfiye! Yedi portföy yönetim şirketine neşter

MSCI’nin ‘fonlarda koordineli işlem var’ uyarısıyla borsada başlayan hareketlilik SPK düzenlemesi sonrası satışa ve bazı portföy şirketlerinde ‘temerrüde’ yol açarken, SPK, dün 7 portföy şirketinin 130 fonunun tasfiyesine, 38 kişi hakkında da suç duyurusuna karar verdi. Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan FİK ise piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin bazı fonlarında yaşanan kredi ve likidite problemlerinden kaynaklandığını açıkladı.

Fon piyasalarında MSCI (Morgan Stanley Capital International) uyarısıyla başlayan fırtına dün tasfiye dalgasıyla sonuçlandı. Tüm dünyadan belli başlı şirketlerin performanslarını takip ederek yatırım radarına giren hisse senetlerini yayınlayan MSCI, haziranda Türkiye sermaye piyasalarına yönelik bir uyarı yayınlamıştı. Buna göre Türkiye piyasasında bazı küçük ölçekli şirketlerle bağlantılı fon varlıklarında koordine işlem davranışlarının tekrarlanan örneklerinin tespit edildiğine ilişkin yatırımcıların endişeleri olduğu vurgulanmıştı. Kasım 2026 incelemesine kadar somut ve güvenilir ilerleme görülmemesi hâlinde, Türkiye’nin endekslerdeki ‘gelişen piyasa’ statüsünün değişebileceği açıklanmıştı. Bunun üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 28 Ağustos’ta fon piyasasındaki risklerin azaltılması ve yatırımcıların korunması için yatırım fonlarının işleyişine ilişkin kapsamlı düzenlemeler hayata geçirirken, düzenlemelerden ilk etkilenen son dönemde fonlarında rekor yükselişlerin yaşandığı Pusula Portföy oldu.

Hafta sonu Tera Yatırım, Pusula’yı bünyesine kattığını açıklarken, pazartesi ve salı yaşanan hızlı para çıkışı sonucu önce Pusula Portföy, bir gün sonra da Tera bazı fonlarında ‘temerrüde’ düştüğünü açıkladı. Borsada yaşanan panikle önceki gün BIST 100 Endeksi yüzde 5,54 değer kaybederken, dün ekonomi yönetiminin bir dizi kararı devreye almasıyla piyasalardaki dalgalanma bir miktar duruldu.

FİK: BORSADA YAPISAL RİSK YOK

Dün sabah 8.00’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi (FİK), Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli olduğunu belirtirken, finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli adımların eş güdüm içinde atılacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

Borsa İstanbul’un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup, geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Bu çerçevede Komite, piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofi nansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirmiştir. Bu kapsamda gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır. Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır. Diğer taraftan piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyoruz.

TASFİYE NASIL OLACAK?

Fonlardaki tasfiye sürecinin SPK tarafından açıklanması bekleniyor. Ancak 500 bin civarında yatırımcının olduğu fonlara ilişkin süreç şöyle işleyecek:

- Portföydeki varlıklar (hisse, tahvil), altın, repo vb.) borsada veya borsa dışında nakde çevrilecek.

- Elde edilen para katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılacak.

- Tasfiye edilecek 130 fonun değeri güncel fiyatlarla yaklaşık 800-900 milyar TL.

- Tasfiye sırasında varlıklar satılacağı için değeri şu anki fiyatından farklılık gösterebilecek.

BAZI FONLARA KISITLAMA

SPK, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım işlemlerine kapatılmasına karar verdi. Bu doğrultuda Tera Portföy’ün 5, Pusula Portföy’ün 12, Hedef Portföy’ün 31, Atlas Portföy’ün 16, A1 Portföy’ün 9, Bulls Portföy’ün 15 ve Pardus Portföy’ün 42 yatırım fonunu olmak üzere, toplamda 130 yatırım fonunun kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye ettirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince öz kaynak koruma oranının asgari yüzde 35 olması hususundaki hükmün, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, ikinci bir duyuruya kadar, 2 Ekim seans sonuna kadar işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranı asgari yüzde 20 olacak şekilde esnek olarak uygulanabilmesine karar verildi.

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38 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK, Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring pay piyasalarındaki işlemleri sebebiyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. SPK, 38 kişi ve Pusula Portföy hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanması kararlaştırıldı. Söz konusu 38 kişiden 10 kişinin tüm lisanslarının işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesi kararı alındı.

MERKEZ FONLAMAYI ARTIRDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkânlarında yeni düzenlemelere gitti. Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak olan fonlama miktarı yükseltildi. Bu kapsamda TCMB, 22 ve 24 Eylül 2026 vadeli miktar yöntemli iki repo ihalesiyle toplam 300 milyar TL'lik fonlama başlattı. Çarşamba günü bu rakam 1 milyar TL olmuştu. Aynı zamanda TL referans varlıklardaki bozulmanın önüne geçmek için toplam 7 milyar liralık 5 tahvil ihalesi açılırken, bankalararası piyasada borç alabilme limitleri de 10 kat artırıldı.

BORSA POZİTİF KAPATTI

FİK'in sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin yapısal risk bulunmadığını açıklaması ve SPK'nın bazı fonlara ilişkintasfiye kararıyla önceki gün yüzde 5,54 değer kaybeden Borsa İstanbul'da dün bankalar öncülüğünde yüzde 2,95 yükseliş yaşandı. Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 8,88 olurken, BIST 100 endeksi 13.509,76 puandan günü tamamladı. BDDK da halka açık bankaların 16 Eylül'den sonra geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31 Aralık'a kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına karar verdi.