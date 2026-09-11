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Ekonomi

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: Başarıya acente olmadan ulaşamayız

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TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: Başarıya acente olmadan ulaşamayız

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Ne yatırım yaparsak yapalım, turizmde istenilen başarıya seyahat acentesi olmadan ulaşamayız. Seyahat acentesinin içinde olmadığı turizm faaliyeti sonuç vermez, başarıya ulaşamaz." dedi.

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Önder Çelik
ÖNDER ÇELİK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliğinde düzenlenen 5. Bursa Turizm Zirvesi’nde konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin turizmde zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, son açıklanan OVP’de 2026 yıl sonuna ilişkin turizm geliri beklentisinin aşağı yönlü revize edildiğini hatırlattı. Küresel ölçekte rekabetin giderek sertleştiğine, turistlerin seyahat tercihlerinin değiştiğine işaret eden Bağlıkaya “Bu kadar ateş çemberinin içinde Türkiye âdeta bir vaha gibi insanların tatil yaptığı yer hâlinde ve hâlâ bunu muhafaza ediyor. Böylesi bir ortamda rekabette öne çıkmanın yolu, yerel değerlerimizi turizm deneyimine dönüştürmekten geçiyor” dedi.

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Türkiye’nin uzun yıllardır başarılı olduğu deniz-kum-güneş turizminin yeni ürünlerle desteklenmesi gerektiğini belirten Bağlıkaya, deneyim ve kültür odaklı ürünlerin, yeni cazibe merkezlerinin ve yeni destinasyonların turizme kazandırılmasının artık bir tercih değil zorunluluk hâline geldiğini kaydetti.

"İSTENİLEN BAŞARIYA SEYAHAT ACENTESİ OLMADAN ULAŞAMAYIZ"

Bir destinasyonu turistin gündemine taşıyan yapının seyahat acenteleri ve tur operatörleri olduğunun altını çizen Bağlıkaya “Ne yatırım yaparsak yapalım, turizmde istenilen başarıya seyahat acentesi olmadan ulaşamayız. Seyahat acentesinin içinde olmadığı turizm faaliyeti sonuç vermez, başarıya ulaşamaz. Turizmin asli unsuru, turisti bulup getiren seyahat acenteleridir. Artık yatırımın pazarlama ve satış ayağını da güçlendirmek zorundayız. Turizmin 81 ile ve 12 aya yayılması için çalışıyoruz. Bursa’nın turizmdeki geleceğini de Türkiye turizminin geleceğini de orijinal değerlerimizi koruyarak, yerel girişimcimizi güçlendirerek ve bu değerleri dünyaya taşıyacak seyahat acentelerimizin önünü açarak inşa edebiliriz” diye konuştu.

TATİL ANAYASAL HAK

Firuz Bağlıkaya, iç turizm hareketlerinin gelişimi için önemli adımlar atılması gerektiğini, tatilin anayasal hak olduğunu vurguladı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay da bir kentin kalkınmasını sağlayan üç temel dinamiğin tarihi kültürel miras, coğrafi güzellik ve bunları doğru okuyan yerel düzeydeki kabiliyetli insanlar olduğunu dile getirdi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin ise ihracata verilen desteklerin turizm sektörüne verilmediğini, bunun da sektörden yatırımcının kaçmasına sebep olduğunu söyledi.

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