Süre azaldı, merdiven altı tavan yaptı! 'Ucuz' tuzağına düşmeyin

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişi yapacak velileri uyardı.

Kırtasiye ürünlerinde “TSE” ve “CE” işaretlerinin bulunmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Şahin, özellikle merdiven altı üretime karşı ikazlarda bulundu. Eylül ayında okul ve kırtasiye ihtiyaçlarının tavan yaptığını belirten Şahin “Sırf bu dönem için açılan işletmeler var. Merdiven altı, pazar tezgâhı gibi ve sayısı çok fazla artıyor. Denetim mekanizmasının işi zorlaşıyor. Velilere de büyük sorumluluk düşüyor. TSE, ürünün ilgili standartlara uygun olduğunu gösterir. ‘CE’ işareti ise ürünün sağlık ve çevre açısından belirli Avrupa standartlarına uygun olduğunu belirtir” dedi.

SULUKLARA DİKKAT

Metal ürünlerde nikel, plastik ürünlerde ise “bisfenol-A” (BPA) bulunabileceğine dikkati çeken Şahin, özellikle suluklarda “BPA free” ibaresinin aranmasını istedi. Şahin “Sağlığa zararlı ama ucuz malzemeleri alıp da çocuğun sağlığına zarar vermeyelim” uyarısında bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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