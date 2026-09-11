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Eğitim

Susuyorsa sebebi var... Zorbalığı çocuk değil davranışları söylüyor

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Susuyorsa sebebi var... Zorbalığı çocuk değil davranışları söylüyor

Uzman Dr. Deniz Argüz, okula dönüş sürecinde çocuklarda görülebilecek kaygı ve davranış değişikliklerine dikkat çekti. Argüz, özellikle akran zorbalığına karşı ailelerin çocuklarını suçlamadan dinlemesi gerektiğini vurguladı.

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Çocuk ve ergen psikiyatristi Uzm. Dr. Deniz Argüz, çocukların okula dönüş sürecinde yaşayabileceği kaygı ve uyum problemleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Akran zorbalığına maruz kalan çocuklarda davranış değişikliklerine dikkati çeken Argüz “Çocuklar yaşadıklarını aileleriyle her zaman doğrudan paylaşmayabilir. Okula gitmek istememe, sevdiği etkinliklerden uzaklaşma, arkadaşlarıyla görüşmekten kaçınma, içine kapanma, huzursuz veya kaygılı görünme gibi değişiklikler dikkate alınmalıdır. Aileler çocuklarını sorgulayıcı veya suçlayıcı değil, açık ve güvenli bir iletişim ortamında dinlemelidir” dedi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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