Arnavutköy’de yaşları 18’den küçük bir grup çocuk, yanlarındaki arkadaşlarını dakikalarca darp etti. Yere düşen çocuğun kafasına tekme ve yumruk atan çocukların, yaşattığı akran zorbalığı cep telefonu kameralarına yansıdı. Çocuklar hakkında adli işlem başlatıldı.

Türkiye’nin farklı illerinde yaşanan akran zorbalığı görüntüleri kan dondurmaya devam ederken, son adres Arnavutköy oldu. Arnavutköy'de "Uçurum Parkı" olarak bilinen alanda iddiaya göre yaşları 18'den küçük bir grup çocuk arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Korkunç bir akran zorbalığı daha! Yere yatırıp dakikalarca yumruklayıp, tekme attılar

HEPSİ BİRDEN SALDIRDI

Yaşanan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı. İki kişi arasındaki kavgaya kısa süre sonra diğer çocuklarda dahil oldu.

Gruptaki çocuklar tek başına kalan arkadaşlarına toplu halde saldırdı. Çocuğu yere düşürüp yüzüne, kafasına tekme ve yumruk attılar. Annenin ihbarı üzerine olaya karışan çocukların kimlikleri tespit edilerek yakalandı. Harekete geçen polis ekipleri çocuklar hakkında adli işlem başlattı.

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