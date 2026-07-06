Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamındaki bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ardından kayıt takvimi de belli oldu. Peki, BİLSEM 2026 kayıtları ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki bireysel değerlendirme süreci tamamlandı. Sonuçların duyurulması ardından BİLSEM kayıt sürecinin ayrıntıları gündeme geldi. Bireysel değerlendirme aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar, belirlenen tarihler arasında kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

BİLSEM 2026 kayıtları ne zaman? MEB BİLSEM kayıt takvimi



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Değerlendirmeler sonucunda BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu il ve ilçelerin sorumluluk alanındaki bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptırabilecek.



Sonuçlara ilişkin itirazlar ise 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında veliler tarafından eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan "e-İtiraz" modülü üzerinden yapılabilecek.

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