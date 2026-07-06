Avrupa’dan Türkiye’ye gelen sıcak hava dalgasına karşı uzman isim uyardı. Prof. Dr. Ahmet Oytun Baykan “Mecbur kalınmadıkça 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda bulunulmamalı” diyerek acil servis başvurularında artış yaşandığını açıkladı. Oytun aşırı terleme, halsizlik, baş dönmesi, yorgunluk gibi belirtilerin sıcak çarpmasının habercisi olabileceğini belirtti.

Sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ederken, uzmanlardan sıcak hava uyarıları da gelmeye devam ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Oytun Baykan, "Güneşin en dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmamalı, bol sıvı tüketilmeli" diyerek riskli saatleri açıkladı.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan sıcak hava dalgası, aynı zamanda sağlığı da tehdit ediyor. Prof. Dr. Ahmet Oytun Baykan, son günlerde etkisini artıran aşırı sıcakların özellikle kalp ve tansiyon hastaları için ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

Acil vakaları arttı! En kritik belirtisi terleme ve baş dönmesi… Sıcak çarpması yaşanan saatlere dikkat

“11.00 İLE 16.00 SAATLERİ”

Sıcak çarpması, sıvı kaybı ve kronik hastalıklarda kötüleşme nedeniyle acil servis başvurularında artış yaşandığını belirten Baykan, vatandaşları şöyle uyardı: Mecbur kalınmadıkça 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda bulunulmamalı. Dışarı çıkılması gerekiyorsa gölge alanlar tercih edilmeli, ince ve vücudu sıkmayan kıyafetler giyilmeli.

Acil vakaları arttı! En kritik belirtisi terleme ve baş dönmesi… Sıcak çarpması yaşanan saatlere dikkat

65 YAŞ ÜSTÜ DİKKAT

Prof. Dr. Baykan, sıcak hava dalgalarının özellikle belirli gruplar üzerinde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ederek, 65 yaş üstü bireyler, kalp ve hipertansiyon hastaları, böbrek yetmezliği bulunanlar, KOAH hastaları, çocuklar ve bazı ilaçları kullanan kişilerin ekstra dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Acil vakaları arttı! En kritik belirtisi terleme ve baş dönmesi… Sıcak çarpması yaşanan saatlere dikkat

SICAK ÇARPMASININ HABERCİSİ NELER?

Prof. Dr. Ahmet Oytun Baykan, sıcak havanın vücut ısısını yükselttiğini ve vücudun bu ısıyı dışarı atabilmek için damarları genişlettiğini söyledi:

Bu durum tansiyon düşüklüğüne, kalp atış hızında artışa ve kalp hastalarının mevcut sağlık durumunun kötüleşmesine neden olabilir. Aşırı terleme, halsizlik, baş dönmesi, yorgunluk, yoğun susama ve ciltte soluklaşma gibi belirtiler sıcak çarpmasının habercisi olabilir. Bu şikayetleri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden serin bir ortama geçmesi gerekiyor

“EN AZ 2,5 LİTRE SIVI TÜKETİLMELİ”

Prof. Dr. Baykan, sıcak havalarda yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Öneri Açıklama Vücut Serinletme Nemli bir havlu veya bezle vücut serinletilmeli. Ortam Değişikliği Mümkünse klimalı ya da serin bir ortama geçilmeli. Sıvı Tüketimi Sadece su değil, mineral ve elektrolit içeren sıvılar da tüketilmeli. Ayran, soda ve benzeri mineralli içecekler faydalı olabilir. Günlük en az 2 ila 2,5 litre sıvı tüketilmesi büyük önem taşıyor. Klima ve Vantilatör Bakımı Klima ve vantilatörlerin filtre temizliği ihmal edilmemeli. Uzun süre çalışmayan cihazlarda bakteri ve mikroorganizmalar birikebilir. Ani Sıcaklık Değişimlerinden Kaçınma Aşırı sıcaktan bir anda çok soğuk ortama geçmek doğru değil. Vücudun ani ısı değişimlerine maruz kalmaması gerekiyor. Ortam sıcaklığı kademeli olarak düşürülmeli.

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