2 gün önce sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul’da yeni sağanak için tarih verildi. AKOM ve Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul’da Perşembe gününe kadar yağış olmayacağını belirterek, sıcaklığın 31 dereceye yeniden yükseleceğini açıkladı. Şen, Pazar gününden itibaren Batı ve İç Anadolu’da yeni aşırı sıcak hava dalgasının etkili olacağını işaret etti.

Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul’da yeni yağışın ne zaman etkili olacağı merak konusu olurken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den yeni bir uyarı geldi.

AKOM ve Orhan Şen aynı tarihi verdi! İstanbul’a ne zaman yeniden yağmur yağacak?

YENİ SAĞANAK NE ZAMAN?

Şen, İstanbul’da Perşembe gününe kadar yağış olmayacağını belirtti. İstanbul’da sıcak hava dalgasının yeniden etkili olacağını vurgulayan Şen, termometrelerin 31 dereceyi göreceğini işaret etti.

AKOM ve Orhan Şen aynı tarihi verdi! İstanbul’a ne zaman yeniden yağmur yağacak?

PAZAR GÜNÜ YENİ SICAK DALGA GELİYOR

Şen’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

İstanbul’da perşembe gününe kadar yağış yok. Önümüzdeki 2 gün Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’de yağışlar görülecek. İstanbul 30-31 C ye tekrar geldi. Batı ve İç Anadolu bölgeleri Pazar gününden itibaren yeni bir aşırı sıcak dalgaya girecek. Meteorolojiyi takip edin seyahat ve giyiminizi ona göre ayarlayın. Arada diğer videoların esaretinden kurtulup havayı takip edin.

AKOM DA PERŞEMBE DEDİ

Şen’in ardından İstanbul için yeni hava tahmin raporunu yayınlayan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) da sağanak için Perşembe gününü işaret etti.

AKOM ve Orhan Şen aynı tarihi verdi! İstanbul’a ne zaman yeniden yağmur yağacak?

AKOM açıklamasında şöyle denildi:

Hafta boyunca (Perşembe hariç) yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Aralıklarla kuvvetli şekilde (10-40km/S) esen Poyraz (kuzey-doğu) yönlü rüzgarlar serinlik vermeye devam ederken sıcaklıkların da önümüzdeki hafta boyunca 29-32° C'ler aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporunda ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlunun havanın hakim olması beklenirken hava sıcaklığının da normal seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM ve Orhan Şen aynı tarihi verdi! İstanbul’a ne zaman yeniden yağmur yağacak?

Meteoroloji açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerine Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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