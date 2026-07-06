2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Brezilya ile Norveç arasında oynandı. Mücadele 2-1'lik sonuçla noktalanırken bir takım daha turnuvaya veda etti. Çeyrek finale yükselen ekip ise bir sonraki turda İngiltere ile eşleşti. Gözler ise şimdi ''Brezilya elendi mi, son 16 turu tek maç mı?'' sorusuna çevrildi. İşte, Brezilya-Norveç maç özeti ve tüm detaylar...

Brezilya-Norveç maçının ardından en çok konuşulan gelişme Neymar'ın aldığı karardı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu, Brezilya Milli Takımı formasını bir daha giymeyeceğini duyurdu.

Brezilya elendi mi, son 16 turu tek maç mı? Brezilya-Norveç maç özeti

Milli takım kariyerini sonlandırma kararını kamuoyuyla paylaşan Neymar, Brezilya adına elinden gelen mücadeleyi verdiğini ancak artık sürecin sona erdiğini ifade etti.



Brezilya elendi mi, son 16 turu tek maç mı? Brezilya-Norveç maç özeti

BREZİLYA ELENDİ Mİ?

Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Son 16 turunda mağlup olan Brezilya çeyrek final bileti alamadı. Norveç ise aldığı galibiyetle yoluna devam ediyor.

Brezilya elendi mi, son 16 turu tek maç mı? Brezilya-Norveç maç özeti

SON 16 TURU TEK MAÇ MI?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Bu nedenle mücadeleyi kazanan ekip doğrudan çeyrek finale yükselirken, mağlup olan takım turnuvaya veda ediyor.

Brezilya elendi mi, son 16 turu tek maç mı? Brezilya-Norveç maç özeti

BREZİLYA-NORVEÇ MAÇ ÖZETİ

New York New Jersey Stadı'nda oynanan mücadelede karşılaşmanın ilk önemli fırsatı Brezilya adına geldi. Dakikalar 14'ü gösterirken kazanılan penaltı atışında Bruno Guimaraes topun başına geçerken atış gole ulaşamadı. Kaçan penaltının ardından iki ekip de ilk yarıda skor üretemeyince devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

Karşılaşmanın uzun bölümünde dengeli bir oyun ortaya koyan Norveç, maçın son dakikalarına girilirken yıldız golcüsü Erling Haaland ile üstünlüğü ele geçirdi. 79. dakikada kafa vuruşuyla takımını öne geçiren Norveçli futbolcu, uzatma dakikalarına girilirken bir kez daha fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.

Brezilya elendi mi, son 16 turu tek maç mı? Brezilya-Norveç maç özeti

Haaland'ın peş peşe attığı gollerle büyük avantaj yakalayan Norveç karşısında Brezilya, uzatma dakikalarında penaltı kazandı. 90+10'da topun başına geçen Neymar, meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı. Fakat mücadele Norveç'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Brezilya engelini aşmayı başaran Norveç, çeyrek finalde İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

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