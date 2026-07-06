2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Brezilya ile Norveç, çeyrek finalist olmak için kozlarını paylaştı. Norveç, Haaland'ın iki golü ile turnuvanın favorilerinden olan Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Norveç, Brezilya'yı Haaland'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Norveç, Brezilya'yı Erling Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Sambacılar ise turnuvaya veda etti.

Brezilya'ya 'Viking' şoku! Norveç, Haaland ile çeyrek finale yükseldi

Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya ile Norveç, New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ABD'li hakem Ismail Elfath'ın yönettiği mücadelenin 14. dakikasında Brezilya'nın kazandığı penaltı atışında Bruno Guimaraes, topu ağlarla buluşturamayınca ilk yarı golsüz sona erdi.

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79. dakikada Erling Haaland, kafayla topu filelere göndererek Norveç'i 1-0 öne geçirdi. 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland, skoru 2-0'a getirdi.

Brezilya'ya 'Viking' şoku! Norveç, Haaland ile çeyrek finale yükseldi

90+10. dakikada Brezilya'nın kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Neymar, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da mücadele Norveç'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Norveç, çeyrek finale çıkarken, Sambacılar ise turnuvadan elendi.

Vikingler çeyrek finalde Meksika-İngiltere maçının galibiyle kozlarını paylaşacak.

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