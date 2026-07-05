Ankara Valiliği, NATO Zirvesi kapsamında görev yapan 4 personelin dağıtılan kumanyayı tükettikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ancak yapılan incelemelerde gıda kaynaklı zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

Ankara Valiliği, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde görev yapan personele dağıtılan kumanyalarla ilgili sosyal medyada yer alan iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Valilik, 5 Temmuz'da görevli personele dağıtılan kumanyaları tükettikten sonra rahatsızlandığını bildiren 4 personelin tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiğini belirtti.

ZEHİRLENME BULGUSU YOK

Açıklamada, hastanede yapılan muayene, tetkik ve kan tahlilleri sonucunda personelde gıda kaynaklı zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı, genel sağlık durumlarının ise iyi olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Valilik ayrıca, personele dağıtılan kumanyaların hazırlanma sürecinden itibaren Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gıda güvenliği ve hijyen açısından düzenli olarak denetlendiğini vurguladı.

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