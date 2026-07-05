Ankara'da milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalanacak! Trump, NATO Zirvesi'nde Ahmed Şara ve Zelenskiy ile görüşecek
Dünyada gözler Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ne çevrilirken, zirvede kritik adımların atılması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceği belirtildi. Öte yandan, zirvede milyarlarca dolarlık savunma anlaşmalarına imza atılması bekleniyor.
- NATO Zirvesi'nde milyarlarca dolarlık savunma anlaşmalarının açıklanacağı belirtildi.
- ABD Başkanı Trump'ın, zirve kapsamında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceği ifade edildi.
- ABD'nin Grönland'ı satın almanın savunma ihtiyaçlarını karşılama konusundaki fikrini sürdürdüğü ve bu konuda görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
- ABD ile Avrupalı müttefikler arasındaki gerilimin, zirvede NATO'nun geleceğinin yeniden masaya yatırılmasına neden olacağı öngörülüyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı kritik zirvede ittifakın alacağı kararlar tüm dünya tarafından merak ediliyor.
ABD ile Avrupalı müttefikler arasındaki gerilimin gölgesinde Ankara'da NATO'un geleceğinin yeniden masaya yatırılması bekleniyor.
SAVUNMADA KRİTİK İMZALAR ATILACAK
Üst düzey ABD’li yetkili, NATO müttefiklerinin Ankara zirvesinin kenarında milyarlarca dolarlık savunma anlaşmalarını açıklayacaklarını söyledi.
TRUMP, ŞARA VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEK
ABD’li yetkili, Trump’ın Ankara’daki NATO zirvesinin marjında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini ifade etti.
Uzmanlar Ankara’daki kritik zirveyi gazetemize değerlendirdi: NATO’da komuta Türkiye’de olacak
TRUMP GRÖNLAND'DAN VAZGEÇMEDİ
Üst düzey yetkili, "ABD, Grönland’ı satın almanın savunma ihtiyaçlarını karşılamanın “en iyi yolu” olduğuna hâlâ inanıyor; Grönland ve Danimarka ile diğer mekanizmaları araştırıyor" sözlerini kullandı.