Dünyada gözler Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ne çevrilirken, zirvede kritik adımların atılması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceği belirtildi. Öte yandan, zirvede milyarlarca dolarlık savunma anlaşmalarına imza atılması bekleniyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı kritik zirvede ittifakın alacağı kararlar tüm dünya tarafından merak ediliyor.

Ankara'da milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalanacak! Trump, NATO Zirvesi'nde Ahmed Şara ve Zelenskiy ile görüşecek

ABD ile Avrupalı müttefikler arasındaki gerilimin gölgesinde Ankara'da NATO'un geleceğinin yeniden masaya yatırılması bekleniyor.

Ankara'da milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalanacak! Trump, NATO Zirvesi'nde Ahmed Şara ve Zelenskiy ile görüşecek

SAVUNMADA KRİTİK İMZALAR ATILACAK

Üst düzey ABD’li yetkili, NATO müttefiklerinin Ankara zirvesinin kenarında milyarlarca dolarlık savunma anlaşmalarını açıklayacaklarını söyledi.

Ankara'da milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalanacak! Trump, NATO Zirvesi'nde Ahmed Şara ve Zelenskiy ile görüşecek

TRUMP, ŞARA VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEK

ABD’li yetkili, Trump’ın Ankara’daki NATO zirvesinin marjında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini ifade etti.

Ankara'da milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalanacak! Trump, NATO Zirvesi'nde Ahmed Şara ve Zelenskiy ile görüşecek

TRUMP GRÖNLAND'DAN VAZGEÇMEDİ

Üst düzey yetkili, "ABD, Grönland’ı satın almanın savunma ihtiyaçlarını karşılamanın “en iyi yolu” olduğuna hâlâ inanıyor; Grönland ve Danimarka ile diğer mekanizmaları araştırıyor" sözlerini kullandı.

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