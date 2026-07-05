Ankara’nın NATO içerisinde artık belirleyici bir role sahip olduğunu söyleyen uzmanlar “Türkiye rüştünü ispat etti. Ancak ciddi ölçüde NATO stratejik özerklik eksikliği hissediyor. NATO’nun şu anda hiç olmadığı kadar Türkiye’ye ihtiyacı var” dedi.

Tarihî NATO zirvesi için saatler sayılırken Ankara zirvesiyle ilgili değerlendirmeler de sürüyor. İttifakın iç ve dış siyasetine dönük beklentilerin yüksek olduğu toplantıda pakt içi görev dağılımı, gelecek vizyonu belirleme ve idari kademelerin şekilleneceği zirvenin bazı kritik kademelere Türk isimlerin getirileceği ve yakın gelecekte NATO Genel Sekreterliğine Türk bir ismin seçilebileceği belirtiliyor. NATO bünyesinde Türk kontenjanından görev yapan Emekli Tuğgeneral Kadir Akturan, dünya geneli radikal değişimler yaşandığına vurgu yaptı. Görüşme içeriğinde Balkanlar, Kıbrıs, Lübnan, İran, Ukrayna, Akdeniz, Karadeniz gibi sıcak olaylara ilişkin dosyaların mutlaka masaya geleceğini söyleyen Akturan “Elbette bizim için Kıbrıs, Ege gibi netameli konular da konuşulacak. AB’nin güvenliği, Çin tehdidi, Güney-Doğu kanat güvenliği, Ukrayna-Kırım başlığı, Rus tehlikesi gibi tüm sıcak gündem maddelerinde Türkiye bir biçimde belirleyici role sahip. Türkiye, NATO’da bugüne kadarki işleyiş dışında bazı özel misyonlar üstlenecek ve kritik mevkilerde konumlanacak” ifadelerini kullandı.

RÜŞTÜMÜZÜ İSPAT ETTİK

Afrika’da yaşanan köklü değişim, Akdeniz, Suriye, Irak, İran hattında alınan inisiyatif ve elde edilen sonuçlarda Türkiye’nin rüştünü ispat ettiğini vurgulayan Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel ise “Geleneksel kalıplar yıkılıyor. Bu minvalde ABD de doktrin değiştirme yoluna gitti. İsrail’in işgal ve çok daha büyük ölçekli katliamlarına tek ve en etkili engel Türkiye oldu. Yine İran’da İsrail güdümlü emperyal oyun Türkiye tarafından bozuldu. Ukrayna konusundaki başarılı denge politikası, bize dönük küresel bakışı radikal bir biçimde değiştirdi. Eskiden olduğu gibi yerel unsurlarla çalışmak yerine devletleri muhatap alan bir strateji izleyecekler. Bu PKK, PEJAK, YPG örneğinde zaten belirgin hâle geldi. Bu kararların alınması ve uygulamaların Türkiye’nin ciddi etkisi var” şeklinde konuştu.

Uzmanlar Ankara’daki kritik zirveyi gazetemize değerlendirdi: NATO’da komuta Türkiye’de olacak

YENİ KAPILAR AÇILIYOR

Öncelikle Avrupa’nın Ukrayna tecrübesiyle ciddi manada güvenlik kaygısı yaşadığını ifade eden Doç. Dr. Fahri Erenel, şöyle devam etti: İlk defa bu kadar derin bir biçimde stratejik özerklik eksikliği hissediyorlar. Bu sorunu aşmak için de Türkiye’ye hiç olmadığı kadar ihtiyaçları var. Hem de silah ve lojistik çeşitliği için Türkiye’nin gelişmiş savunma sanayi teknolojisi cazibe ve iş birliği aracına dönüştü. Yeni konsept yapılandırılırken bunlar çok önemli olacak. Yine AB-ABD savunma-güvenlik ve lojistik örgüsünün entegrasyonunda anahtar niteliğe sahibiz. Daha önce Rum tarafı ve Yunanistan nedeniyle uzak kaldığımız milyarlarca liralık Avrupa Güvenlik Eylem Planı (SAFE) fonuna dâhil edilmemiz çok önemliydi. Bu fon savunma sanayimizle ilgili ciddi katkı sağlar. Diğer yandan Anadolu Kavağı’nda NATO- Deniz Unsur Karargâhı ve Güney hattı ile Orta Doğu’nun güvenliğinde hayati öneme sahip Adana Kolordu Komutanlığının aktif hâle gelmesi sahip olduğumuz jeopolitik önemi çok daha kritik hâle getiriyor. İşte tüm bu faktörler bir araya getirildiğinde NATO Genel Sekreterliği ya da SACEUR (Avrupa Yüksek Müttefik Komutanlığı) gibi makamlar veya komuta kademesinde Türk yöneticilerin yer alması mümkün.

Uzmanlar Ankara’daki kritik zirveyi gazetemize değerlendirdi: NATO’da komuta Türkiye’de olacak

ANKARA TEYAKKUZDA

Ankara teyakkuzda Ankara’da İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek başkanlığında, emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ankara’daki tedbirlere ek olarak dünden itibaren bazı bölgelere araç park yasağı da getirildi. Özel Harekât, Yunuslar ve narkotik-asayiş ekipleri dün de 9 ilçede, 240 ayrı noktada, 150 parkta ve 160 mekânda, 33 tim, 450 personel ile 7/24 operasyonlara devam etti.

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