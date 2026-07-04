ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisinden Beyaz Saray’da bir görüşme talep ettiğini açıkladı. Trump, "Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor” dedi.

ABD basınından Axios'a konuşan Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisinden Beyaz Saray'da bir görüşme talep ettiğini ve Netanyahu'nun "patronun kim olduğunu bildiğini" söyledi.

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