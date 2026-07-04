İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da sıcak saatler! Çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı
Kütahya'da etkili olan sağanak sırasında bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadı.
Özetle DinleKütahya'da sıcak saatler! Çatısına yıldırım düşen ...
Kaydet
3. Sayfa 2 dk önce
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki bir apartmanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
- Yıldırımın düşmesiyle çatıda yangın çıktı.
- Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye bölgeye sevk edildi.
- Polis apartmandaki vatandaşları tahliye etti.
- İtfaiye, yangını çevredeki bölümlere sıçramadan söndürdü.
- Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
- Apartmanın çatı kısmında maddi hasar oluştu.
0:00 0:00
1x
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın ardından çatıda yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri apartmanda bulunan vatandaşları kısa sürede tahliye etti. İtfaiye ekibi de merdiven boşluğunu kullanarak çatı katına ulaştı. Ekibin müdahalesi sonucu yangın çevredeki bölümlere sıçramadan söndürüldü.
MAHALLELİ KORKU DOLU ANLAR YAŞADI
Yangının çıktığını gören çevre sakinleri sokağa çıkarken, olay mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin çalışmasını vatandaşlar da merakla takip etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatı kısmında maddi hasar oluştu.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
İspanya'da büyük orman yangını! 50 bine yakın kişi tahliye edildi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR