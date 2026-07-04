Kütahya'da etkili olan sağanak sırasında bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın ardından çatıda yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da sıcak saatler! Çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı

Polis ekipleri apartmanda bulunan vatandaşları kısa sürede tahliye etti. İtfaiye ekibi de merdiven boşluğunu kullanarak çatı katına ulaştı. Ekibin müdahalesi sonucu yangın çevredeki bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Kütahya'da sıcak saatler! Çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı

MAHALLELİ KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Yangının çıktığını gören çevre sakinleri sokağa çıkarken, olay mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin çalışmasını vatandaşlar da merakla takip etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatı kısmında maddi hasar oluştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası