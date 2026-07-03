İspanya'nın Katalonya bölgesinde etkisini artıran orman yangınları nedeniyle alarma geçildi. Kontrol altına alınamayan alevler nedeniyle yaklaşık 50 bin kişi tedbir amacıyla tahliye edilirken, yetkililer Barselona-Girona arasındaki seyahatlerin ertelenmesini istedi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde çıkan orman yangınları kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangınların ilk olarak Girona'ya bağlı La Bisbal d'Emporda'da başladığı, daha sonra Vilademuls ve Bescano ilçelerine sıçradığı belirtildi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlerin yaklaşık 10 yerleşim yerini etkilediği bildirildi.

ASKERİ DESTEK İSTENDİ

Katalonya özerk yönetimi, yaklaşık 350 kilometrekarelik ormanlık alanı etkileyen yangınların henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Söndürme çalışmalarına destek vermesi için İspanya Askeri Acil Yardım Birimi'nden yardım talep edildi.

Yetkililer ayrıca vatandaşlara, Barselona'dan Girona yönüne yapılacak zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesi çağrısında bulundu.

50 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sivil Koruma ekipleri, yangınlar nedeniyle yaklaşık 50 bin kişinin tedbir amacıyla tahliye edildiğini duyurdu. Kırsal Bölge Ekipleri ise şu ana kadar yaklaşık 750 hektarlık alanın yandığını, mevcut hava koşullarının devam etmesi halinde 10 bin hektarlık alanın kül olma riski bulunduğunu bildirdi.

Girona İtfaiyesi Operasyon Şefi Ferran Garcia, yangının mevcut söndürme kapasitesini aştığını belirterek, alevlerin çok kısa sürede yayıldığını ve uzun süre ilerlemeye devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Yangın nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapatılırken, bölge halkına zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve yoğun dumandan etkilenmemek için pencere ve kapılarını kapalı tutmaları yönünde uyarılar yapıldı.

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