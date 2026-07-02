Antalya'da bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Otelde konaklayan misafirler tedbir amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Alanya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'da otel yangını! Müşteriler tahliye edildi

OTELDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle otelde kalan misafirler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın hasara neden oldu.

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