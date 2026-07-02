Anadolu Ajansı
Antalya'da otel yangını! Müşteriler tahliye edildi
Antalya'da bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Otelde konaklayan misafirler tedbir amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı.
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3. Sayfa az önce
Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelin çatı katında çıkan yangın nedeniyle otelde kalan misafirler tahliye edildi.
- Yangın henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
- Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
- Yangın hasara neden oldu.
Alanya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OTELDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle otelde kalan misafirler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın hasara neden oldu.
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