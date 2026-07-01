Beylikdüzü'nde bir okulun çatısında çıkan çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. 4 katlı okul binasında başlayan yangının sebebi henüz tespit edilemedi.

Beylikdüzü'nde bir okulun çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Marmara Mahallesi Destegül Sokak'taki 4 katlı Yakuplu Kemal Arıkan Ortaokulu'nun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbulda bir okulun çatısında yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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