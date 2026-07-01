Anadolu Ajansı
İstanbul'da bir okulun çatısında yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Beylikdüzü'nde bir okulun çatısında çıkan çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. 4 katlı okul binasında başlayan yangının sebebi henüz tespit edilemedi.
Özetle Dinleİstanbul'da bir okulun çatısında yangın! Ekiplerin...
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Yaşam 12 dk önce
Beylikdüzü'nde bir okulun çatısında yangın çıktı ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
- Yangın, Marmara Mahallesi Destegül Sokak'taki 4 katlı Yakuplu Kemal Arıkan Ortaokulu'nun çatısında meydana geldi.
- Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
- Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
- Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Beylikdüzü'nde bir okulun çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Marmara Mahallesi Destegül Sokak'taki 4 katlı Yakuplu Kemal Arıkan Ortaokulu'nun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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