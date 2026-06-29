Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Musaköy ve Kızılkeçili köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alanda ilerlemeye başladı.

Çanakkalede orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çanakkalede orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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