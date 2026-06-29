İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Yaşam az önce
Merkeze bağlı Musaköy ve Kızılkeçili köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek ilerlemeye başladı.
- Yangın, merkeze bağlı Musaköy ve Kızılkeçili köyleri arasındaki ormanlık alanda meydana geldi.
- Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı belirtildi.
- Rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğü ve ormanlık alanda ilerlediği bildirildi.
- Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.
- Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Merkeze bağlı Musaköy ve Kızılkeçili köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alanda ilerlemeye başladı.
Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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