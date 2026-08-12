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Yaşam

Bina yıkımında yeni dönem! Yükseklik sınırı değişti: İşte yeni kurallar

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Bina yıkımında yeni dönem! Yükseklik sınırı değişti: İşte yeni kurallar
Fotoğraf Başlığı Bina yıkımında yeni dönem! Yükseklik sınırı değişti: İşte yeni kurallar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bina yıkımlarına ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre fenni mesul görevlendirilmesini gerektiren bina yüksekliği sınırı 21,50 metreden 18,50 metreye düşürüldü. Patlayıcıyla yıkımlarda teknik hesap ve modelleme yapılacak. Yıkım sahalarında güvenlik önlemleri artırılacak. Yıkım ruhsatının geçerlilik süresinin risk durumu halinde 3 aya kadar uzatılabilecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan “Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlandı.

Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik güncellendi. Yüksek yapıların yıkımına ilişkin özel kurallar ilk kez düzenlendi. Yeni düzenleme kapsamında bina yüksekliği 21,50 metreden veya yapı yüksekliği 30,50 metreden fazla olan binalar "yüksek yapı" olarak tanımlandı.

Bina yıkımında yeni dönem! Yükseklik sınırı değişti: İşte yeni kurallar
Başlık ResmiBina yıkımında yeni dönem! Yükseklik sınırı değişti: İşte yeni kurallar

Yönetmelik değişikliğiyle yüksek yapılarda kullanılabilecek yıkım tekniklerinin uygulanma şartları, uygulanacak yıkım yöntemine göre hazırlanacak yıkım planlarının kapsamı, makine ile gerçekleştirilecek yıkımlarda izlenecek aşamalar, patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımlarda hesap ve modelleme esasları belirlenerek, yıkım çalışmalarında görev alacak uzman personelde aranacak nitelikler yeniden düzenlendi.

Bina yıkımında yeni dönem! Yükseklik sınırı değişti: İşte yeni kurallar
Başlık ResmiBina yıkımında yeni dönem! Yükseklik sınırı değişti: İşte yeni kurallar

FENNİ MESULİYET İÇİN SINIR İNDİ

Yönetmelik değişikliğiyle fenni mesul görevlendirilmesini gerektiren bina yüksekliği sınırı 21,50 metreden 18,50 metreye düşürüldü. Bunun yanında, yapının bulunduğu alanın özellikleri ile çevresel riskler dikkate alınarak 18,50 metrenin altındaki yapılarda da ilgili idare tarafından fenni mesul görevlendirilmesi istenebilecek. Öte yandan yıkım ruhsatının geçerlilik süresinin risk durumu veya mücbir sebeplerin varlığı halinde ilgili idarenin uygun görmesi şartıyla 3 aya kadar uzatılabilmesine de imkan sağlandı.

Bina yıkımında yeni dönem! Yükseklik sınırı değişti: İşte yeni kurallar
Başlık ResmiBina yıkımında yeni dönem! Yükseklik sınırı değişti: İşte yeni kurallar

PATLAYICI YIKIMLARINDA YENİ ZORUNLULUK

Patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek yıkımlarda, yapının yıkılma davranışı ile patlatmanın çevrede bulunan yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin önceden hesaplanması zorunlu tutuldu. Yıkım senaryoları ve çevresel etkiler teknik hesap ve modellemelerle ortaya konularak, yapının kendi üzerine çökmesi veya yapının belli bir yöne devrilmesi belirlenerek, raporlanacak. Hazırlanan rapor yıkım planına eklenerek, ilgili idareye sunulacak. İlgili idare tarafından uygun bulunması halinde yıkım ruhsatı düzenlenerek, patlayıcı ile yıkım yapılabilecek.

Bina yıkımında yeni dönem! Yükseklik sınırı değişti: İşte yeni kurallar
Başlık ResmiBina yıkımında yeni dönem! Yükseklik sınırı değişti: İşte yeni kurallar

1 YILLIK GEÇİŞ SÜRESİ

Düzenlemenin proje müellifleri, uygulayıcılar, fenni mesuller ile yıkım ruhsatını düzenleyen idarelerin kontrol görevlileri açısından yol gösterici olması hedefleniyor. Yüksek yapıların yıkımına ilişkin hükümlerin uygulanmasında sektörün yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi amacıyla yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıllık geçiş süresi tanındı.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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