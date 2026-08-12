Feti Yıldız tartışmalara noktayı koydu: Selahattin Demirtaş yasa kapsamında

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un kapsamı tartışılırken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan çok önemli bir açıklama geldi. Yıldız, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yasa kapsamında olduğunu söyledi.

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan kanunun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından, düzenlemenin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı kapsayıp kapsamadığı tartışılmaya başlandı. Habertürk TV’de konuyu gündeme getiren gazeteci Alişer Delek, “Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz” dedi. Delek’in açıklamasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan cevap geldi.

YASANIN UYGULANMASI MGK ONAYINA BAĞLI

“Terörsüz Türkiye” sürecinin yasal ayağını oluşturan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaştı. Düzenlemenin kimleri kapsayacağı ve hangi şartlarda uygulanacağı ise gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Kanundaki hükümlerin uygulanması için öncelikle PKK/KCK’nın fiili varlığını sona erdirdiğinin ve silahlarını teslim ettiğinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesi gerekiyor. Ardından bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından onaylanması öngörülüyor.

Düzenlemede; PKK/KCK’yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası yapma ve örgütün faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin hükümler bulunuyor.

Selahattin Demirtaş'ın son hali

DEMİRTAŞ’IN DURUMU CANLI YAYINDA GÜNDEME GELDİ

Yasanın Selahattin Demirtaş’ı kapsayıp kapsamadığı tartışması Habertürk TV’deki canlı yayında gündeme geldi.

Gazeteci Alişer Delek, Selahattin Demirtaş’ın abisi Nurettin Demirtaş’ın dağ kadrosundan döneceğini ancak Selahattin Demirtaş’ın durumunun belirsiz olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

FETİ YILDIZ YAYINA NOT GÖNDERDİ

Delek’in bu sözlerinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın canlı yayına bir not gönderdiği belirtildi. Delek, Yıldız’ın mesajında “Selahattin Demirtaş yasa kapsamında” ifadelerini kullandığını aktardı.

Alişer Delek daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Feti Yıldız’ın kendisine gönderdiği mesajı da kamuoyuyla paylaştı.

Delek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yayında Demirtaş’ın durumunu dile getirdim. ‘Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz’ dedim. Sayın Feti Yıldız, Habertürk yayınına not gönderdi ve ‘Selahattin Demirtaş yasa kapsamında’ dedi.”

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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