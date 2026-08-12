Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Feti Yıldız tartışmalara noktayı koydu: Selahattin Demirtaş yasa kapsamında

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Feti Yıldız tartışmalara noktayı koydu: Selahattin Demirtaş yasa kapsamında
Fotoğraf Başlığı Feti Yıldız tartışmalara noktayı koydu: Selahattin Demirtaş yasa kapsamında

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un kapsamı tartışılırken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan çok önemli bir açıklama geldi. Yıldız, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yasa kapsamında olduğunu söyledi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan kanunun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından, düzenlemenin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı kapsayıp kapsamadığı tartışılmaya başlandı. Habertürk TV’de konuyu gündeme getiren gazeteci Alişer Delek, “Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz” dedi. Delek’in açıklamasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan cevap geldi.

BAKMADAN GEÇME
İşte
GÜNDEM

İşte 'Terörsüz Türkiye'nin bundan sonraki yol haritası... Süreçte kritik eşik ekim ayı

YASANIN UYGULANMASI MGK ONAYINA BAĞLI

“Terörsüz Türkiye” sürecinin yasal ayağını oluşturan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaştı. Düzenlemenin kimleri kapsayacağı ve hangi şartlarda uygulanacağı ise gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Kanundaki hükümlerin uygulanması için öncelikle PKK/KCK’nın fiili varlığını sona erdirdiğinin ve silahlarını teslim ettiğinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesi gerekiyor. Ardından bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından onaylanması öngörülüyor.

Düzenlemede; PKK/KCK’yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası yapma ve örgütün faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin hükümler bulunuyor.

Selahattin Demirtaş'ın son hali
Başlık ResmiSelahattin Demirtaş'ın son hali

DEMİRTAŞ’IN DURUMU CANLI YAYINDA GÜNDEME GELDİ

Yasanın Selahattin Demirtaş’ı kapsayıp kapsamadığı tartışması Habertürk TV’deki canlı yayında gündeme geldi.

Gazeteci Alişer Delek, Selahattin Demirtaş’ın abisi Nurettin Demirtaş’ın dağ kadrosundan döneceğini ancak Selahattin Demirtaş’ın durumunun belirsiz olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
Başlık ResmiMHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

FETİ YILDIZ YAYINA NOT GÖNDERDİ

Delek’in bu sözlerinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın canlı yayına bir not gönderdiği belirtildi. Delek, Yıldız’ın mesajında “Selahattin Demirtaş yasa kapsamında” ifadelerini kullandığını aktardı.

Alişer Delek daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Feti Yıldız’ın kendisine gönderdiği mesajı da kamuoyuyla paylaştı.

Delek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yayında Demirtaş’ın durumunu dile getirdim. ‘Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz’ dedim. Sayın Feti Yıldız, Habertürk yayınına not gönderdi ve ‘Selahattin Demirtaş yasa kapsamında’ dedi.”

BAKMADAN GEÇME
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş
GÜNDEM

MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan pankartını söken şahıs tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan pankartını söken şahıs tutuklandı
Kaydet
Yarım saat dayanamadı! Adana’da milyonluk hırsızlığı ‘kavurucu sıcak’ ele verdi: Kaskını çıkardı, yüzünü ifşa etti
Milyonluk hırsızlığı ele veren olay!
Kaydet
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Motorin fiyatlarına ÖTV indirimi geliyor
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Motorin fiyatlarına ÖTV indirimi geliyor
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.