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Cumhurbaşkanı Erdoğan pankartını söken şahıs tutuklandı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir şahıs üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu pankarta zarar verip yerinden söktü. Vatandaşların ihbarı sonrası yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartını yerinden söken ve pankarta hasar veren şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Ankara-Zonguldak Karayolu üstünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, güzergah üstünde bulunan bir üst geçide Devrek Belediyesi ekipleri tarafından asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pankartı, yerinden söküldü. Durumu gören vatandaşlar o anları kameraları ile kaydetti. Ufuk Ö. adlı kişi, yağ sürdüğü pankartı yerinden söküp üst geçitten aşağıya taşıdı. Bu esnada belediye birimleri olay yerine gelip şahsa tepki gösterdi. Bir vatandaşın "Niye söküyorsun sen bunu" biçiminde tepki gösterdiği Ufuk Ö., "Lazım mı. Polisi ararsın, haber verirsin" cevabını verdi. Bu esnada telefon ile polisi aradığı öğrenilen kişi, "Kaşınıyorsun sen herhalde değil mi? Sen kimsin, nerelisin? Cumhurbaşkanından üstünsün sen değil mi?" biçimindeki sorularını yineledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Durumun yetkililere haber verilmesinin sonrasında başlatılan çalışmalar neticesinde, pankartı yerinden söküp üstüne gres yağı sürdüğü belirlenen şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Harekete geçen jandarma birimleri, şüpheliyi kısa zamanda yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında adliyeye gönderilen Ufuk Ö., hakim karşısına çıktı. Şüpheli, adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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