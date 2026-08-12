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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Play-off turuna yükselen takımlar

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Play-off turuna yükselen takımlar

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü eleme turu rövanş maçları sona erdi. Tur kapsamında oynanan 10 karşılaşma sonunda play-off'a yükselen ekipler belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü eleme turunda Fenerbahçe, sahasında 2-0 kazandığı maçın rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak, adını play-off turuna yazdırdı.

Sturm Graz karşısında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü Anderson Talisca attı.
Başlık ResmiSturm Graz karşısında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü Anderson Talisca attı.

Fransa temsilcisi Olimpik Lyon, ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Sparta Prag'ı rövanşta 3-0 yenerek turu geçti. Bu sonuçla Fenerbahçe ile Olimpik Lyon, Devler Ligi play-off turunda eşleşti.

İlk karşılaşmada Kauno Zalgiris'i 5-0 mağlup eden Dinamo Zagreb, rövanşta da rakibini 2-1 yenerek tur atladı. Bu sonuç, Beşiktaş'ı da yakından ilgilendirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi elemesi halinde siyah-beyazlıların, play-off turundaki rakibi Kauno Zalgiris olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları 18-19 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak.
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları 18-19 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

Üçüncü eleme turunda Levski Sofya, Bodo/Glimt, Sabah, NEC Nijmegen, Hapoel Beer-Sheva, Slovan Bratislava ve Celje, tur atlayan diğer takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda alınan sonuçlar şöyle:

Sturm Graz - Fenerbahçe: 0-1 (0-2)
Kairat - Levski Sofya: 0-1 (0-1)
Bodo/Glimt - Union Saint-Gilloise: 3-2 (3-3)
Sabah - Aarhus: 4-0 (1-2)
Kauno Zalgiris - Dinamo Zagreb: 1-2 (0-5)
NEC Nijmegen - Olympiakos: 2-1 (0-0)
Kızılyıldız - Hapoel Beer-Sheva: 0-2 (0-1)
Celje - Ararat-Armenia: 2-0 (1-2)
Slovan Bratislava - Mjallby: 2-0 (2-1)
Olimpik Lyon - Sparta Prag: 3-0 (1-2)

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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