Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Play-off turuna yükselen takımlar

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü eleme turu rövanş maçları sona erdi. Tur kapsamında oynanan 10 karşılaşma sonunda play-off'a yükselen ekipler belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü eleme turunda Fenerbahçe, sahasında 2-0 kazandığı maçın rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak, adını play-off turuna yazdırdı.

Sturm Graz karşısında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü Anderson Talisca attı.

Fransa temsilcisi Olimpik Lyon, ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Sparta Prag'ı rövanşta 3-0 yenerek turu geçti. Bu sonuçla Fenerbahçe ile Olimpik Lyon, Devler Ligi play-off turunda eşleşti.

İlk karşılaşmada Kauno Zalgiris'i 5-0 mağlup eden Dinamo Zagreb, rövanşta da rakibini 2-1 yenerek tur atladı. Bu sonuç, Beşiktaş'ı da yakından ilgilendirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi elemesi halinde siyah-beyazlıların, play-off turundaki rakibi Kauno Zalgiris olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları 18-19 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

Üçüncü eleme turunda Levski Sofya, Bodo/Glimt, Sabah, NEC Nijmegen, Hapoel Beer-Sheva, Slovan Bratislava ve Celje, tur atlayan diğer takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda alınan sonuçlar şöyle:

Sturm Graz - Fenerbahçe: 0-1 (0-2)

Kairat - Levski Sofya: 0-1 (0-1)

Bodo/Glimt - Union Saint-Gilloise: 3-2 (3-3)

Sabah - Aarhus: 4-0 (1-2)

Kauno Zalgiris - Dinamo Zagreb: 1-2 (0-5)

NEC Nijmegen - Olympiakos: 2-1 (0-0)

Kızılyıldız - Hapoel Beer-Sheva: 0-2 (0-1)

Celje - Ararat-Armenia: 2-0 (1-2)

Slovan Bratislava - Mjallby: 2-0 (2-1)

Olimpik Lyon - Sparta Prag: 3-0 (1-2)

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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