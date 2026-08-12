Adana’da bir eve girerek 600 bin TL ile 100 adet çeyrek altın çalan 2 şüphelinin kimliğini kavurucu sıcak ele verdi. Yarım saat kapıyı açmaya çalışan şüpheli sıcağa dayanamadı, kaskını çıkardı. Kameralardan yüzü tespit edilen 17 yaşındaki şüpheli ile diğer şüpheli kıskıvrak yakalanarak, tutuklandı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde İ.Ü.'ye ait eve gelen kasklı 2 şüpheli, önce keşif yaptı, evde kimsenin bulunmadığını tespit ettikten sonra da planını uygulamaya başladı.

Yarım saat dayanamadı! Adana’da milyonluk hırsızlığı ‘kavurucu sıcak’ ele verdi: Kaskını çıkardı, yüzünü ifşa etti

Evin boş olduğunu anlayan şüpheliler, motosikletlerinin yanına giderek levye aldı. Levye ile evin kapısını dakikalarca açmaya çalışan şüpheliler, daha sonra da keser ile kapıyı açmayı denedi.

Yarım saat dayanamadı! Adana’da milyonluk hırsızlığı ‘kavurucu sıcak’ ele verdi: Kaskını çıkardı, yüzünü ifşa etti

ÇIKARDIĞI KASK YAKALATTI

26 dakika boyunca kapıyı levye ve keserle zorlayan şüphelilerden M.U.K., kavurucu sıcaklara dayanamayıp kaskını çıkardı. Kaskını ve kıyafetini çıkartıp serinlemeye çalışan şüpheli, kameralara yakalandı. Kapıyı açan şüpheliler, yatak odasında bulunan çelik kasayı açtı ve içerisinde bulunan 600 bin TL ile 100 adet çeyrek altını alarak kayıplara karıştı.

Yarım saat dayanamadı! Adana’da milyonluk hırsızlığı ‘kavurucu sıcak’ ele verdi: Kaskını çıkardı, yüzünü ifşa etti

Eve gelen İ.Ü, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, evin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelilerden birinin kapıyı zorladığı sırada kaskını çıkardığını belirlendi. Bu kişinin M.U.K. (17) olduğunu tespit edildi.

Yarım saat dayanamadı! Adana’da milyonluk hırsızlığı ‘kavurucu sıcak’ ele verdi: Kaskını çıkardı, yüzünü ifşa etti

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.U.K. Orhan Ö. (30) ile hırsızlık yaptıklarını itiraf etti. Emniyetteki işlemleri sırasında suçlamaları kabul etmeyen Orhan Ö., diğer şüphelinin aksine hırsızlık olayına karışmadığını savundu. M.U.K. ve Orhan Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yarım saat dayanamadı! Adana’da milyonluk hırsızlığı ‘kavurucu sıcak’ ele verdi: Kaskını çıkardı, yüzünü ifşa etti

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

Haberle İlgili Daha Fazlası