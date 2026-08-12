Bugün parçalı ve bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul için sağanak yağış için tarih verildi. AKOM, İstanbul’da Cumartesi ve Pazar günü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Son rapora göre kentte hafta sonuna kadar yağış yok, hava sıcaklığı ise 30-32°C aralığında seyredecek.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yeni bir sağanak uyarısı yaptı. AKOM, hafta sonuna kadar yağış beklenmediği, Cumartesi ve Pazar günü ise kent genelinde sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

AKOM tarih verdi! Bir değil 2 gün sürecek! Sağanak yağış yeniden İstanbul kapısında

İSTANBUL İÇİN YENİ RAPOR

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Hafta sonuna kadar yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden kuvvetli, hafta ortası (Çarşamba) itibari ile aralıklarla fırtına şeklinde (30- 60km/s) esmesi beklenen rüzgarlar kuzeyin nispeten serin havasını bölgemize taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine sıcaklıkların 30-32°C aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Haftalık Hava Tahmin Raporu

Tarih Gün Minimum Sıcaklık Maksimum Sıcaklık Hava Durumu Yağış Miktarı 13.08.2026 Perşembe 22°C 31°C Az Bulutlu ve Açık Yağış Beklenmiyor 14.08.2026 Cuma 20°C 28°C Az Bulutlu ve Açık Yağış Beklenmiyor 15.08.2026 Cumartesi 20°C 27°C Parçalı Bulutlu, Yerel Yağmurlu 1-4 kg arası 16.08.2026 Pazar 20°C 27°C Parçalı Bulutlu, Yerel Yağmurlu 2-5 kg arası 17.08.2026 Pazartesi 20°C 28°C Parçalı ve Az Bulutlu Yağış Beklenmiyor 18.08.2026 Salı 21°C 30°C Az Bulutlu ve Açık Yağış Beklenmiyor

AKOM tarih verdi! Bir değil 2 gün sürecek! Sağanak yağış yeniden İstanbul kapısında

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji raporunda “Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor” denildi.

AKOM tarih verdi! Bir değil 2 gün sürecek! Sağanak yağış yeniden İstanbul kapısında

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı ve az bulutlu 33 İstanbul Parçalı ve az bulutlu 31 İzmir Az bulutlu ve açık 38 Adana Az bulutlu ve açık 36 Antalya Az bulutlu ve açık 40 Samsun Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Erzurum Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 Diyarbakır Az bulutlu ve açık 40

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