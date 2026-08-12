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AKOM tarih verdi! Bir değil 2 gün sürecek! Sağanak yağış yeniden İstanbul kapısında

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Bugün parçalı ve bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul için sağanak yağış için tarih verildi. AKOM, İstanbul’da Cumartesi ve Pazar günü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Son rapora göre kentte hafta sonuna kadar yağış yok, hava sıcaklığı ise 30-32°C aralığında seyredecek.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yeni bir sağanak uyarısı yaptı. AKOM, hafta sonuna kadar yağış beklenmediği, Cumartesi ve Pazar günü ise kent genelinde sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

AKOM tarih verdi! Bir değil 2 gün sürecek! Sağanak yağış yeniden İstanbul kapısında
Başlık ResmiAKOM tarih verdi! Bir değil 2 gün sürecek! Sağanak yağış yeniden İstanbul kapısında

İSTANBUL İÇİN YENİ RAPOR

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Hafta sonuna kadar yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden kuvvetli, hafta ortası (Çarşamba) itibari ile aralıklarla fırtına şeklinde (30- 60km/s) esmesi beklenen rüzgarlar kuzeyin nispeten serin havasını bölgemize taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine sıcaklıkların 30-32°C aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Haftalık Hava Tahmin Raporu

TarihGünMinimum SıcaklıkMaksimum SıcaklıkHava DurumuYağış Miktarı
13.08.2026Perşembe22°C31°CAz Bulutlu ve AçıkYağış Beklenmiyor
14.08.2026Cuma20°C28°CAz Bulutlu ve AçıkYağış Beklenmiyor
15.08.2026Cumartesi20°C27°CParçalı Bulutlu, Yerel Yağmurlu1-4 kg arası
16.08.2026Pazar20°C27°CParçalı Bulutlu, Yerel Yağmurlu2-5 kg arası
17.08.2026Pazartesi20°C28°CParçalı ve Az BulutluYağış Beklenmiyor
18.08.2026Salı21°C30°CAz Bulutlu ve AçıkYağış Beklenmiyor
AKOM tarih verdi! Bir değil 2 gün sürecek! Sağanak yağış yeniden İstanbul kapısında
Başlık ResmiAKOM tarih verdi! Bir değil 2 gün sürecek! Sağanak yağış yeniden İstanbul kapısında

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji raporunda “Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor” denildi.

AKOM tarih verdi! Bir değil 2 gün sürecek! Sağanak yağış yeniden İstanbul kapısında
Başlık ResmiAKOM tarih verdi! Bir değil 2 gün sürecek! Sağanak yağış yeniden İstanbul kapısında

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ŞehirHava DurumuSıcaklık (°C)
AnkaraParçalı ve az bulutlu33
İstanbulParçalı ve az bulutlu31
İzmirAz bulutlu ve açık38
AdanaAz bulutlu ve açık36
AntalyaAz bulutlu ve açık40
SamsunParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TrabzonParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
ErzurumParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı26
DiyarbakırAz bulutlu ve açık40
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