AKOM tarih verdi! Bir değil 2 gün sürecek! Sağanak yağış yeniden İstanbul kapısında
Bugün parçalı ve bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul için sağanak yağış için tarih verildi. AKOM, İstanbul’da Cumartesi ve Pazar günü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Son rapora göre kentte hafta sonuna kadar yağış yok, hava sıcaklığı ise 30-32°C aralığında seyredecek.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yeni bir sağanak uyarısı yaptı. AKOM, hafta sonuna kadar yağış beklenmediği, Cumartesi ve Pazar günü ise kent genelinde sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.
İSTANBUL İÇİN YENİ RAPOR
AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Hafta sonuna kadar yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden kuvvetli, hafta ortası (Çarşamba) itibari ile aralıklarla fırtına şeklinde (30- 60km/s) esmesi beklenen rüzgarlar kuzeyin nispeten serin havasını bölgemize taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine sıcaklıkların 30-32°C aralığında seyredeceği öngörülüyor.
Haftalık Hava Tahmin Raporu
|Tarih
|Gün
|Minimum Sıcaklık
|Maksimum Sıcaklık
|Hava Durumu
|Yağış Miktarı
|13.08.2026
|Perşembe
|22°C
|31°C
|Az Bulutlu ve Açık
|Yağış Beklenmiyor
|14.08.2026
|Cuma
|20°C
|28°C
|Az Bulutlu ve Açık
|Yağış Beklenmiyor
|15.08.2026
|Cumartesi
|20°C
|27°C
|Parçalı Bulutlu, Yerel Yağmurlu
|1-4 kg arası
|16.08.2026
|Pazar
|20°C
|27°C
|Parçalı Bulutlu, Yerel Yağmurlu
|2-5 kg arası
|17.08.2026
|Pazartesi
|20°C
|28°C
|Parçalı ve Az Bulutlu
|Yağış Beklenmiyor
|18.08.2026
|Salı
|21°C
|30°C
|Az Bulutlu ve Açık
|Yağış Beklenmiyor
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji raporunda “Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor” denildi.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
|Şehir
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Parçalı ve az bulutlu
|33
|İstanbul
|Parçalı ve az bulutlu
|31
|İzmir
|Az bulutlu ve açık
|38
|Adana
|Az bulutlu ve açık
|36
|Antalya
|Az bulutlu ve açık
|40
|Samsun
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Trabzon
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|28
|Erzurum
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|26
|Diyarbakır
|Az bulutlu ve açık
|40