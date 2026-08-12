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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi tarihi belli oldu!

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi tarihi belli oldu!
Fotoğraf Başlığı Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun lig aşamasına doğru geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda eleme heyecanı devam ederken, lig aşamasında mücadele edecek takımların belirleneceği kura çekiminin tarihi de netleşti. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi tarihi...

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Eleme turlarının tamamlanmasının ardından 36 takım, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakiplerini öğrenmek için kura çekiminde yer alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi tarihi belli oldu!
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi tarihi belli oldu!

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2026/27 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına doğrudan katılma hakkı kazanan 29 takımın yanı sıra eleme sürecini başarıyla tamamlayan 7 takım da kura çekiminde bulunacak.

Play-off turunun rövanş karşılaşmaları 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak. Kura çekimi öncesinde Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki tüm takımlar netleşmiş olacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi tarihi belli oldu!
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi tarihi belli oldu!

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

İLK AYAKLAR

Salı, 18 Ağustos

Şampiyonlar yolu

Levski Sofia - AEK Atina (21:00)
GNK Dinamo - Viking (21:00)

Lig yolu

Fenerbahçe - Lyon (21:00)

Çarşamba, 19 Ağustos

Şampiyonlar yolu

Hapoel Beer-Sheva - Sabah (21:00)
Celtic - LASK (21:00)
Slovan Bratislava - Celje (21:00)

Lig yolu

NEC - Bodø/Glimt (21:00)

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi tarihi belli oldu!
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi tarihi belli oldu!

İKİNCİ AYAKLAR

Salı, 25 Ağustos

Şampiyonlar yolu

Sabah - Hapoel Beer-Sheva (18:45)
LASK - Celtic (21:00)

Lig yolu

Bodø/Glimt - NEC (21:00)

Çarşamba, 26 Ağustos

Şampiyonlar yolu

AEK Atina - Levski Sofia (21:00)
Viking - GNK Dinamo (21:00)
Celje - Slovan Bratislava (21:00)

Lig yolu

Lyon - Fenerbahçe (21:00)

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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