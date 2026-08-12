Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi tarihi belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun lig aşamasına doğru geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda eleme heyecanı devam ederken, lig aşamasında mücadele edecek takımların belirleneceği kura çekiminin tarihi de netleşti. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi tarihi...
Eleme turlarının tamamlanmasının ardından 36 takım, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakiplerini öğrenmek için kura çekiminde yer alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2026/27 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına doğrudan katılma hakkı kazanan 29 takımın yanı sıra eleme sürecini başarıyla tamamlayan 7 takım da kura çekiminde bulunacak.
Play-off turunun rövanş karşılaşmaları 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak. Kura çekimi öncesinde Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki tüm takımlar netleşmiş olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?
İLK AYAKLAR
Salı, 18 Ağustos
Şampiyonlar yolu
Levski Sofia - AEK Atina (21:00)
GNK Dinamo - Viking (21:00)
Lig yolu
Fenerbahçe - Lyon (21:00)
Çarşamba, 19 Ağustos
Şampiyonlar yolu
Hapoel Beer-Sheva - Sabah (21:00)
Celtic - LASK (21:00)
Slovan Bratislava - Celje (21:00)
Lig yolu
NEC - Bodø/Glimt (21:00)
İKİNCİ AYAKLAR
Salı, 25 Ağustos
Şampiyonlar yolu
Sabah - Hapoel Beer-Sheva (18:45)
LASK - Celtic (21:00)
Lig yolu
Bodø/Glimt - NEC (21:00)
Çarşamba, 26 Ağustos
Şampiyonlar yolu
AEK Atina - Levski Sofia (21:00)
Viking - GNK Dinamo (21:00)
Celje - Slovan Bratislava (21:00)
Lig yolu
Lyon - Fenerbahçe (21:00)