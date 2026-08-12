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Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turuna geri sayım başladı!

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Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turuna geri sayım başladı!
Fotoğraf Başlığı Fenerbahçe Olympique Lyon maçı ne zaman

Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı iki maçta da mağlup ederek tur biletini aldı. Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi ise Sparta Prag'ı eleyen Fransız ekibi Olympique Lyon oldu. Şimdi ise gözler ''Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman?'' sorusunun cevabına çevrildi.

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Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki eşleşmenin maç tarihleri de belli oldu. Sarı-lacivertliler, play-off turundaki ilk karşılaşmasını İstanbul'da oynayacak. Rövanş mücadelesinde ise deplasmana çıkacak olan Fenerbahçe, iki maç sonunda Lyon'u geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi lig etabına adını yazdıracak. Peki, Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman?

Fenerbahçe Olympique Lyon maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turuna geri sayım başladı!
Başlık ResmiFenerbahçe Olympique Lyon maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turuna geri sayım başladı!

FENERBAHÇE LYON MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Olympique Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu18 veya 19 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2. ön eleme turundan itibaren mücadele ediyor. İlk olarak Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi eleyen sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile eşleşti. Fenerbahçe, Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı 2-0, Avusturya'daki rövanş maçını ise 1-0 kazanarak toplamda 3-0'lık skorla tur atladı.

Play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Olympique Lyon ise bir önceki turda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. İlk maçta Çekya temsilcisine 2-1 mağlup olan Lyon, Fransa'daki rövanş karşılaşmasını 3-0 kazanarak eşleşmeyi geçti ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Fenerbahçe Olympique Lyon maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turuna geri sayım başladı!
Başlık ResmiFenerbahçe Olympique Lyon maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turuna geri sayım başladı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu tek maç üzerinden oynanmayacak. Eşleşmede rövanş maçı da oynanacak.

Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki ilk mücadele 18 veya 19 Ağustos'ta İstanbul'da, ikinci karşılaşma ise 25 veya 26 Ağustos'ta deplasmanda gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, Lyon'u iki maç sonunda elemesi halinde Şampiyonlar Ligi lig etabına adını yazdıracak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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