Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Beştepe’de bir araya gelmesi bekleniyor.

İki liderin, görüşmesinde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve bölgesel konuları ele alması öngörülüyor. Masada, İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması için bulunulan girişimler, Türkiye’nin Filistin davasını kararlılıkla sürdürmesi, Gazze’de ve bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesi, İsrail’in barışı baltalayan tutumu, Filistin’deki siyasi birliğin tesisi gibi konular yer alacak.

Abbas bugün Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

BARIŞ VE HUZURUN TESİSİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Görüşmede, tüm dünyada İsrail’e yönelik eleştirilerin dozunun arttığı, Türkiye’nin Filistin’in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edileceği, bölgedeki ateşkesin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için diplomatik girişimlerin sürdürüleceğinin vurgulanması bekleniyor.

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