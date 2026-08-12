Türkiye'den Kolombiya'ya Golan Tepeleri tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık, söz konusu açıklamayı 'şiddetle' kınarken, Golan Tepeleri'nin Suriye'nin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgaline ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Golan Tepeleri’ndeki İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararı başta olmak üzere uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edildiği belirtilerek, bu yöndeki girişimlerin herhangi bir hukuki değer taşımadığı ifade edildi.

"ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"

İsrail'in Golan Tepeleri dahil Suriye'nin güneyindeki işgaline ve ülkenin egemenliği ile istikrarını hedef alan saldırılarına son verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesi çağrısı yinelendi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile ülkede kalıcı huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik desteğini sürdüreceği vurgulandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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