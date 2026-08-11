Galatasaray'ın hedefindeki golcüden şok haber: Sezonu kapatabilir!

Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden olan Portekizli golcü Youssef Chermiti, ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalacak.

İskoçya ekibi Rangers'ın Tunus asıllı Portekizli santrforu Youssef Chermiti'nin ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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ÖN ÇAPRAZ BAĞ SAKATLIĞI

Transferde adı Galatasaray'la da anılan 22 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili İskoç kulübünden yapılan açıklamada, "Chermiti'nin pazar günü Hibernian ile oynanan maçın ardından gerçekleştirilen kontrollerinde ön çapraz bağ sakatlığı geçirdiği tespit edildi." denildi.

Youssef Chermiti

UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAK

Açıklamada, "Youssef Chermiti, uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu süreçte Rangers'taki herkes onun yanında." ifadeleri kullanıldı.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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