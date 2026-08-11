Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Başkan transferi bizzat açıkladı: Galatasaraylı oyuncu eski takımına döndü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Başkan transferi bizzat açıkladı: Galatasaraylı oyuncu eski takımına döndü

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon kadrosunda düşünmediği Halil Dervişoğlu ile anlaşma vardı. 26 yaşındaki forvet, 2024-2025 sezonunda kiralık olarak kırmızı-siyahlı takımda forma giymişti.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Galatasaray ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunmasına karşın kulüp bulması istenen Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Gaziantep FK, deneyimli oyuncunun transferiyle hücum hattını güçlendirdi.

BAŞKAN DUYURDU

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, katıldığı televizyon programında, Halil Dervişoğlu'nun yeni sezonda kırmızı-siyahlı takımın başarısı için mücadele edeceğini açıkladı.

Halil Dervişoğlu,futbol kariyerinde Sparta Rotterdam, Brentford, Twente, Burnley ve Hatayspor formaları da giydi.
Başlık ResmiHalil Dervişoğlu,futbol kariyerinde Sparta Rotterdam, Brentford, Twente, Burnley ve Hatayspor formaları da giydi.

RİZESPOR PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Gaziantep FK'da kiralık olarak top koşturan 26 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 26 maça çıktı ve sahada kaldığı 1162 dakikada 5 gol kaydetti.

ÖNERİLEN HABERLER
Baş döndüren transfer trafiği: 6 yılda 6 defa Galatasaray
KÖŞE YAZILARI

Baş döndüren transfer trafiği: 6 yılda 6 defa Galatasaray'a
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Çocuğunuzun oyunlarına dikkat! Hastalıkların ilk işareti olabilir
Çocuğunuzun oyunlarına dikkat! Hastalıkların ilk işareti olabilir
Kaydet
Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı: Ruhu şad olsun
Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı: Ruhu şad olsun
Kaydet
Takıntılı hayranlar ölüme sürüklemiş! 26 yaşındaki fenomen canlı yayında intihar etti
Takıntılı hayranlar ölüme sürüklemiş!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.