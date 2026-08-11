Başkan transferi bizzat açıkladı: Galatasaraylı oyuncu eski takımına döndü

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon kadrosunda düşünmediği Halil Dervişoğlu ile anlaşma vardı. 26 yaşındaki forvet, 2024-2025 sezonunda kiralık olarak kırmızı-siyahlı takımda forma giymişti.

Galatasaray ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunmasına karşın kulüp bulması istenen Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Gaziantep FK, deneyimli oyuncunun transferiyle hücum hattını güçlendirdi.

BAŞKAN DUYURDU

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, katıldığı televizyon programında, Halil Dervişoğlu'nun yeni sezonda kırmızı-siyahlı takımın başarısı için mücadele edeceğini açıkladı.

Halil Dervişoğlu,futbol kariyerinde Sparta Rotterdam, Brentford, Twente, Burnley ve Hatayspor formaları da giydi.

RİZESPOR PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Gaziantep FK'da kiralık olarak top koşturan 26 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 26 maça çıktı ve sahada kaldığı 1162 dakikada 5 gol kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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