Takıntılı hayranlar ölüme sürüklemiş! 26 yaşındaki fenomen canlı yayında intihar etti

Japon sosyal medya fenomeni Mina Chan, Güney Kore'de TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında intihar ederek hayatını kaybetti. ENHYPEN müzik grubuyla ilgili içerikler üreten Chan'ın ölümü takipçilerini üzüntüye boğarken, intihar nedeni de belli oldu.

Japonya'da ENHYPEN müzik grubuyla ilgili içerikler üreten ve grubun üyesi Ni-ki'ye olan hayranlığıyla bilinen fenomen Mina Chan, 5 Ağustos sabahı açtığı canlı yayında intihar ederek hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen ekipler, 26 yaşındaki fenomenin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

İNTİHAR NEDENİ BELLİ OLDU

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada genç kızın ölümüne dair çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Chan'ın ölümünden önce ENHYPEN'ın ABD'deki konserinde yaşanan bir olay nedeniyle hayranların tepkisiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Chan, konser sırasında grup üyesi Sunoo'dan Ni-ki'ye çiçek vermesini istemişti. Olayın ardından bazı hayranlar Chan'ı sınırları aşmakla suçlarken, bazıları ise bu davranışın dikkat çekme amacı taşıdığını savundu.

Hayranlarını kahreden haber! 26 yaşındaki fenomen canlı yayında intihar etti, nedeni ise...

Tepkilerin artmasının ardından Chan, X hesabından bir özür mesajı yayımlayarak yaptıklarından dolayı Sunoo ve hayranlarından özür diledi.

GELEN TEPKİLERE DAYANAMAMIŞ

Gelen tepkilerin artması üzerine hayran hesabını kapatacağını söyleyen genç kadın, 5 Ağustos'ta hayatına son verdi. 6 Ağustos'ta ise Chan'ın küçük kız kardeşine ait olduğu belirtilen bir sosyal medya hesabından ölüm haberi doğrulandı.

Hayranlarını kahreden haber! 26 yaşındaki fenomen canlı yayında intihar etti, nedeni ise...

Chan'ın ölümünün ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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