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Dünya

Güney Afrika'da kaçak maden faciası: En az 14 kişi can verdi

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Güney Afrika'da kaçak maden faciası: En az 14 kişi can verdi
Fotoğraf Başlığı Güney Afrikada kaçak maden faciası: En az 14 kişi can verdi

Güney Afrika'daki kaçak bir madende kaya düşmesi sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, çok sayıda yaralı ve mahsur madencinin olduğunu da aktardı.

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Güney Afrika'nın Rustenburg şehri yakınlarındaki kaçak bir madende kaya düştü. Polisten yapılan açıklamada, çoğu Lesotho'lu olmak üzere 14 kaçak madencinin hayatını kaybettiği, birkaçının yaralandığı, bazılarının ise yer altında mahsur kalmış olabileceği ifade edildi.

BİNLERCE MADENCİ KAÇAK ÇALIŞIYOR

Güney Afrika'da "zama zama (şans arayanlar)" olarak bilinen binlerce kaçak madenci, kullanılmayan madenlerden zorlu ve çoğu zaman tehlikeli şartlar altında altın ve diğer mineralleri çıkarıyor.

Güney Afrikada kaçak maden faciası: En az 14 kişi can verdi
Başlık ResmiGüney Afrikada kaçak maden faciası: En az 14 kişi can verdi

Madencilik şirketleri tarafından artık kullanılmayan altın ve platin madenlerinde on binlerce kaçak madenci çalışıyor. Bu kayıt dışı madenciler, satmak üzere kalan yatakları bulmak için madenlere giriyor, genellikle uygun güvenlik ekipmanı olmadan çalışıyorlar ve bazen haftalarca yer altında kalıyorlar.

Rustenburg, dünyanın en büyük platin rezervlerine sahip Güney Afrika'da platin madenciliğinin merkezi konumunda.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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