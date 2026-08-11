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3. Sayfa

İzmir'de korkunç olay! Hasta oğlunu öldürüp intihar etti

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İzmir'de korkunç olay! Hasta oğlunu öldürüp intihar etti
Fotoğraf Başlığı İzmirde korkunç olay! Hasta oğlunu öldürüp intihar etti

İzmir'in Urla ilçesinde 58 yaşındaki bir kadın, 19 yaşındaki lösemi hastası oğlunu öldürdükten sonra intihar etti. Yakın zaman önce eşini kaybettiği öğrenilen kadının depresyonda olduğu iddia edildi.

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İzmir'in Urla ilçesinde oğluyla beraber ikamet eden kadın girdiği depresyon neticesinde 19 yaşındaki lösemi hastası çocuğunu tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Öne sürülene göre, dün gece 22.30 civarında İskele Mahallesi 2090 Sokak'ta yaşanan olayda, N.K. (58) adlı kadın, beraber ikamet ettiği 19 yaşındaki lösemi hastası oğlu B.K.'yi tabancayla vurmasının ardından aynı silahla intihar etti.

İzmir'de korkunç olay! Hasta oğlunu öldürüp intihar etti
Başlık Resmiİzmir'de korkunç olay! Hasta oğlunu öldürüp intihar etti

Trajik olay, bu sabah B.K'nın özel eğitim okuluna gitmemesi sonrasında fark edildi. Okul servis yetkilisi, sokakta B.K'yı göremeyince evlerine gitti. Kapının açık bırakılmış olduğunu gören görevli, yan komşuları ile beraber içeri girdi. Anne ve oğlunun hareketsiz yattığını fark eden komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine giden ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştılar. Emniyet güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Daha önce eşinin vefat ettiği öğrenilen emekli N.K.'nın olayı ne sebeple yaptığı ile alakalı soruşturma başlatıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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