Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir şahıs çıkan dedikodular sonucunda eniştesini ve eşini silahla vurarak öldürdü.

Bursa'da bir vatandaş; dedikodu şüphesiyle önce eniştesini ardından da eşini silahla vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 10.00 civarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Ağrı nüfusuna kayıtlı olan İsmail M. (36) isimli şahıs çıkan dedikodular nedeniyle cinnet geçirdi. İsmail M. önce eniştesi Yavuz Yılmaz'ı (56) sokak ortasında 8 el ateş edip öldürdü. Sonrasında evine giden şahıs eşi Canan M.'yi (27) de silahla vurarak öldürdü.

Bursa'da dedikodu cinayeti! Hem eşini hem eniştesini öldürdü

Şüpheli İsmail M. olayda kullandığı tabancayla beraber jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde güvenlik tedbirleri alınırken, şahsın ifadesinin sonrasında adliyeye gönderileceği öğrenildi. Canan M. ve Yavuz Yılmaz'ın cansız bedenleri ise otopsi için morga sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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