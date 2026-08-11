Kağıthane’de çöp atma kavgasında 14 yaşındaki çocuk, Meltem G.’yi darp ederek burnunu kırdı. Çocuğun yakını ise Meltem G.’nin kardeşini göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan adamın sağlık durumu ciddiyetini korurken, saldırıyı gerçekleştiren Ali B. tutuklandı.

İstanbul Kağıthane'de korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, çöp atmak için dışarı çıkan Meltem G. ile kendisine "Buraya çöp atamazsın" diyen B.Ç. (14) arasında tartışma çıktı.

Biri burun kırdı, biri bıçakladı! Kağıthane’de çöp kavgasında dehşet üstüne dehşet!

KADININ BURNUNU KIRDI

14 yaşındaki B.Ç. tartışmanın büyümesi üzerine Meltem G.'yi darp etti. Darp edilen kadının burnu kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meltem G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. B.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Biri burun kırdı, biri bıçakladı! Kağıthane’de çöp kavgasında dehşet üstüne dehşet!

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Meltem G.’nin burnunu kıran 14 yaşındaki B.Ç.’nin yakını Ali B. sokağa gelerek Meltem G.'nin kardeşi Özgür G. ile tartıştı. Taraflar arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine Ali B., Özgür G.'yi göğsünden bıçakladı. Kavga sırasında Ali B. ise elinden yaralandı.

Ağır yaralanan Özgür G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan B.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.Ç.’nin yakını Ali B. ise ‘kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kağıthane Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKağıthane

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