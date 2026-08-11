Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 3 gün önce çözüldüğünü duyurdu Damlanur Sarihan cinayetinde yeni bir gelişme daha oldu. 14 yaşındaki Damlanur’un gözaltına alınan 2 amcası "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’ ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda Van’da intihar ettiği iddia edilen 14 yaşındaki Damlanur Sarihan’ın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaya ilişkin gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin ifadeleri alınmış, soruşturma "kasten öldürme" şüphesiyle derinleştirilmişti. 7 Ağustos'ta Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Sarihan'ın 2 amcası ve yakınlarının bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Faili meçhul dosyası 2 yıl sonra aydınlatılmıştı! Damlanur Sarihan cinayetinde 2 amca tutuklandı

2 AMCASI TUTUKLANDI

Detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Damlanur Sarihan'ın gözaltına alınan 2 amcası F. Sarihan ve S. Sarihan "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Faili meçhul dosyası 2 yıl sonra aydınlatılmıştı! Damlanur Sarihan cinayetinde 2 amca tutuklandı

NELER OLMUŞTU?

10 Ocak 2024'te Van Başkale'de 14 yaşındaki Damlanur Sarihan, amcası Ferdi Sarihan'a ait uzun namlulu silahla karnından vurularak hayatını kaybetmişti. Olay intihar olarak kayıtlara geçmişti. Dosyaya giren gizli tanık ifadeleri ve kolluk araştırmaları, olayın seyrini değiştirmişti.

Kullanılan silahın tek atış konumunda olduğu, ancak Damlanur'un vücudunda 2 giriş ve 2 çıkış yarası bulunduğu belirlenmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 gün önce 14 yaşındaki Damlanur Sarihan’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden ele alındığını, 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gürlek “Van’ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan’ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, bir şüphelinin elinde atış artığı bulunması, olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması ve olay sonrası iletişim kayıtları titizlikle değerlendirildi. Soruşturma, kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi ve 7 Ağustos 2026 tarihinde Tekirdağ, Hakkâri ve Van’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı” demişti.

Gürlek “Adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için vazgeçilmezdir” mesajı vermişti.

14 yaşındaki Damlanur’un amcasının özel hayatına dair detayları bildiği için aile içi infaz kararı ile öldürüldüğü iddia ediliyor.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Van Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIVan

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