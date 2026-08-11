Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 46. maçını oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 304. karşılaşmasına çıkacak. Peki, Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek. Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasını 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşı da geçerek adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertlilere tur için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet yeterli olacak.

Ev sahibi ekibin 2 farklı galibiyeti durumunda eşleşme uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın 2'nin üzerindeki farklı galibiyetlerinde ise sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarından biriyle lig aşamasına yükselebilmek için play-off mücadelesine çıkacak.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Sturm Graz rövanş maçı 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Mücadele, Sturm Graz'ın sahası UPC Arena'da oynanacak.

Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Kanal ve saat bilgisi belli oldu

FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı ile Paris Saint-Germain (PSG) ve Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa finali, Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu'dan yayınlanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Sturm Graz'a konuk olacak. İlk maçtan 2-0'lık skor avantajıyla ayrılan Fenerbahçe, bugün TSI 21.30'da tur için sahaya çıkacak. Tivibu'da yer alan TV100 kanalından naklen yayınlanacak mücadelede kullanıcılar, maç esnasında kaçırdıkları tehlikeli atakları, tartışmalı ofsayt pozisyonlarını veya golleri "Geri Al İzle" özelliğiyle anında geri sarıp izleme şansı yakalayacak.

UEFA Süper Kupa finalinde ise PSG ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Red Bull Arena'da yarın TSI 22.00'de oynanacak karşılaşma, Tivibu'daki TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Tivibu'nun sunduğu 7 güne kadar yayını geri alma teknolojisi sayesinde, finalin başlama vuruşunu kaçıranlar veya maçın kritik anlarını tekrar izlemek isteyen sporseverler, diledikleri zaman karşılaşmayı izleyebilecek.

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