Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Kaza geçiren Deniz Seki ameliyata alındı! Kalça kemiği kırıldı, İşte son durumu...

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kaza geçiren Deniz Seki ameliyata alındı! Kalça kemiği kırıldı, İşte son durumu...

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul’daki evinin balkonunda ayağının kayması sonucu düşerek hastanelik oldu. Kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edilen Seki acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi, işte son durumu...

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Deniz Seki, İstanbul’daki evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Dün gece saat 03.30 sıralarında ayakları ıslak halde balkona çıkan Seki, dengesini kaybedince sert bir şekilde yere düştü.

Kaza geçiren Deniz Seki ameliyata alındı! Kalça kemiği kırıldı, İşte son durumu...
Başlık ResmiKaza geçiren Deniz Seki ameliyata alındı! Kalça kemiği kırıldı, İşte son durumu...

DENİZ SEKİ KALÇA KEMİĞİN KIRILDI!

Habertürk'ten alınan bilgilere göre; kazanın ardından çalışma arkadaşı Cemal Günbaş’ın durumu yetkililere bildirmesiyle adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sanatçının yapılan ilk kontrollerinde kalça kemiğinde kırık, omurgasında ise zedelenme meydana geldiği tespit edildi.

Kaza geçiren Deniz Seki ameliyata alındı! Kalça kemiği kırıldı, İşte son durumu...
Başlık ResmiKaza geçiren Deniz Seki ameliyata alındı! Kalça kemiği kırıldı, İşte son durumu...

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

Tetkiklerin tamamlanmasının ardından acilen ameliyathaneye alınan ünlü şarkıcının operasyonunun hala devam ettiği aktarıldı. Tedavi sürecine ilişkin ise operasyon sonrası Deniz Seki'nin sağlığına kavuşabilmesi için bir süre boyunca tamamen hareketsiz kalarak yatak istirahati yapacağı öğrenildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Survivor’da büyük yüzleşme: Bayhan ve Deniz Seki 23 yıl sonra buluştu
MAGAZİN

Survivor’da büyük yüzleşme: Bayhan ve Deniz Seki 23 yıl sonra buluştu
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Müzakere masasına yeni kart! Trump, İran'dan '50 yılın tazminatını' istedi
Müzakere masasına yeni kart! 50 yıllık bedeli istedi
Kaydet
Beşiktaş'tan Matvey Kislyak için Moskova çıkarması! Fenerbahçe detayı
Beşiktaş'tan Matvey Kislyak için Moskova çıkarması
Kaydet
Zincir markette korkunç olay! Bomba gibi patladı, 6 kişi yaralandı
Zincir markette patlama! Yaralılar var
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.