Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul’daki evinin balkonunda ayağının kayması sonucu düşerek hastanelik oldu. Kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edilen Seki acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi, işte son durumu...

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Deniz Seki, İstanbul’daki evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Dün gece saat 03.30 sıralarında ayakları ıslak halde balkona çıkan Seki, dengesini kaybedince sert bir şekilde yere düştü.

Kaza geçiren Deniz Seki ameliyata alındı! Kalça kemiği kırıldı, İşte son durumu...

DENİZ SEKİ KALÇA KEMİĞİN KIRILDI!

Habertürk'ten alınan bilgilere göre; kazanın ardından çalışma arkadaşı Cemal Günbaş’ın durumu yetkililere bildirmesiyle adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sanatçının yapılan ilk kontrollerinde kalça kemiğinde kırık, omurgasında ise zedelenme meydana geldiği tespit edildi.

Kaza geçiren Deniz Seki ameliyata alındı! Kalça kemiği kırıldı, İşte son durumu...

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

Tetkiklerin tamamlanmasının ardından acilen ameliyathaneye alınan ünlü şarkıcının operasyonunun hala devam ettiği aktarıldı. Tedavi sürecine ilişkin ise operasyon sonrası Deniz Seki'nin sağlığına kavuşabilmesi için bir süre boyunca tamamen hareketsiz kalarak yatak istirahati yapacağı öğrenildi.

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