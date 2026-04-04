Survivor 2026'nın birleşme partisinde tam 23 yıldır ertelenen bir yüzleşme yaşandı. Birleşme partisine katılacak sanatçıları açıklayan Acun Ilıcalı, Bayhan'ın bir dönem büyük tartışma yaşadığı Deniz Seki’yi konuk edeceğini duyurdu. Bayhan ve Deniz Seki’nin uzun yıllardır beklenen yüzleşmesi, Survivor’ın yeni bölümü olan bu akşam ekrana gelecek.

Acun Ilıcalı, Survivor’da Bayhan’a büyük bir sürpriz yaptı. Birleşme partisine katılacak konuk sanatçıları açıklayan Ilıcalı, Murat Boz ve Burak Kut’un yanı sıra Deniz Seki’nin yarışmaya konuk olacağını açıkladı.

“HAPSE GİREN ADAMDAN SANATÇI OLMAZ” DEMİŞTİ

2003 yılında yayınlanan ve Bayhan’ın yarışmacı olduğu Popstar Türkiye’de jüri üyeliği yapan Deniz Seki, o dönemde Bayhan ile büyük bir tartışma yaşamıştı.

Survivor’da büyük yüzleşme: Bayhan ve Deniz Seki 23 yıl sonra buluştu

Seki, o zaman yaptığı açıklamada, “Bayhan’ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. Bir popstarda olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan dışlamalıyız” sözleriyle gündem olmuştu.

DENİZ SEKİ VE BAYHAN SURVIVOR’DA BULUŞUYOR

23 yıldır unutulmamış olan olayda buzlar sonunda eriyor. Deniz Seki ve Bayhan, yıllar sonra Survivor’da bir araya gelerek yüzleşecek.

BAYHAN ÇİÇEKLE GELDİ

Yıllar sonra gerçekleşen buluşmada Bayhan’ın, Deniz Seki’yi çiçekle karşılaması dikkat çekti. O anlarda duygulanan Seki, “Ağlarım şimdi” diyerek duygulandığını açıkladı.

İkili yüz yüze geldiğinde Bayhan, ise “Sonradan öğrendiğim bazı şeyler var. Senin de başkaları tarafından yanlış yönlendirildiğin hususunda” ifadelerini kullandı.

Survivor’da büyük yüzleşme: Bayhan ve Deniz Seki 23 yıl sonra buluştu

Haberle İlgili Daha Fazlası