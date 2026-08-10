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3. Sayfa

Zincir markette korkunç olay! Bomba gibi patladı, 6 kişi yaralandı

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Şanlıurfa’da bir zincir markette tıkalı lavabo giderini açmak için kullanılan kimyasal madde, üzerine sıcak su dökülmesiyle bomba gibi patladı. Olayda 3 tesisatçı ve 3 market çalışanı yaralandı.

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Olay Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir market sorumlusu, tıkanan lavabo giderini açmak için su tesisatçısına haber verdi. Markete gelen 3 tesisatçı, mutfak bölümündeki lavabo giderini açmak için içerisine kimyasal sıvı açıcı döktü.

Zincir markette korkunç olay! Bomba gibi patladı, 6 kişi yaralandı
Başlık ResmiZincir markette korkunç olay! Bomba gibi patladı, 6 kişi yaralandı

Üzerine sıcak su dökülen sıvı maddenin şiddetli bir şekilde patlaması sonucu 3'ü tesisatçı, 3'ü de market çalışanı olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Zincir markette korkunç olay! Bomba gibi patladı, 6 kişi yaralandı
Başlık ResmiZincir markette korkunç olay! Bomba gibi patladı, 6 kişi yaralandı

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 6 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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