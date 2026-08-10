Yiyecek temin etti, maddi destek gönderdi! FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ablası tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Marmaris’teki suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ üyesi Burkay Karatepe’ye saklanması için yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ablası A.A.K. tutuklandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Marmaris’te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ üyesi Burkay Karatepe geçtiğimiz günlerde yakalandı.

Karatepe'nin ablası A.A.K., Muğla’nın Menteşe ilçesinde Karatepe’nin saklanmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

ABLASI TUTUKLANDI

İşlemleri tamamlanan ve güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi’ne getirilen A.A.K., savcılıkta ifade verdi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan A.A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YİYECEK TEMİN ETTİ, MADDİ DESTEK GÖNDERDİ

Burkay Karatepe, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerinin yürüttüğü ortak çalışma sonucunda 1 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da yakalanmıştı. Muğla’ya getirilen Karatepe, 5 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde, A.A.K.’nın Karatepe’nin saklandığı dönemde kendisine yiyecek temin ettiği, maddi destek gönderilmesine ve gizlenmesine yardımcı olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri, Karatepe’nin Muğla’da kaldığı otel odası ile aracında ve Eskişehir’deki adresinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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