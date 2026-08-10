Tokat'tan, Samsun'da düzenlenen yağlı güreş organizasyonuna katılmak üzere yola çıktığı sırada 3 kişinin saldırısına uğrayan başpehlivan Serhat Elvan'a Tokat Belediyesi el uzattı. Elvan, Tokat Belediye Spor Kulübü'ne transfer edildi.

Tokatlı güreşçi başpehlivan Serhat Elvan, Ali Yücel Spor Salonu'nda düzenlenen törenle Tokat Belediye Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Darp edilen başpehlivana el uzatıldı! Serhat Elvan, Tokat Belediye Spor'a transfer oldu

2 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki yağlı güreş organizasyonuna giderken bir akaryakıt istasyonunda uğradığı darp sonrası gündeme gelen başpehlivan Serhat Elvan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatı ile Tokat Belediye Spor Kulübü kadrosuna katıldı. Elvan için Ali Yücel Spor Salonu'nda imza töreni düzenlendi. İmza törenine Tokat Belediye Spor Kulübü Başkanı Ahmet Akcan, başpehlivan Serhat Elvan ve güreşçiler katıldı.

Darp edilen başpehlivana el uzatıldı! Serhat Elvan, Tokat Belediye Spor'a transfer oldu

AKCAN: "BU OLAYI KINIYORUZ"

Yapılan saldırıyı kınayan Başkan Akcan, "Başpehlivanımız Serhat Elvan'a Samsun'da bir grup güreşçi tarafından saldırıya uğramıştır. Öncelikle bu olayı kınıyoruz. Güreş şiddet sporu değildir. Güreş rakibe kardeşliği, mertliğin, disiplinin ve ahlakın ön plana çıktığı bir spor dalıdır. Başpehlivanımız Serhat Elvan'ı Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatlarıyla güreş hayatına Tokat Belediye Spor Kulübü'nde devam edecektir" dedi.

Darp edilen başpehlivana el uzatıldı! Serhat Elvan, Tokat Belediye Spor'a transfer oldu

"İNSANLAR BURADA ADİL BİR SALDIRI OLMADIĞINI GÖRDÜ"

Başpehlivan Serhat Elvan ise, "Yapılan saldırıyı gerçekten kınıyorum. Buradan bana destek veren Türkiye'de ki siyasetçilere, güreşçilere, ustalarıma ve Tokat halkına teşekkür ediyorum. İnsanlar burada adil bir saldırı olmadığını gördü. Bunu bende hak etmemiştim. Sahalara daha güçlü bir şekilde döneceğim" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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