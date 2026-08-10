Urartu'nun kayıp başkenti için dikkat çeken keşif! Uydu görüntüleri Muş'u gösterdi
Muş’ta yürütülen araştırmalarda, Urartu medeniyetinin erken dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 120 bin metrekarelik devasa bir kale yapısı keşfedildi. Merkeze bağlı Mescidli köyü sınırlarında tespit edilen kalenin büyüklüğünün yaklaşık 17 futbol sahasına denk geldiği belirtildi.
UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI
Arkeolog Melik Mirbey Ömeroğlu tarafından yapılan araştırma, uydu görüntülerinin incelenmesiyle başladı. Görüntülerde doğal topoğrafyayla uyum göstermeyen yapısal izlerin fark edilmesi üzerine bölgede saha çalışması gerçekleştirildi. İncelemelerde söz konusu izlerin, yaklaşık 1,4 kilometre uzunluğundaki surlara sahip büyük bir kale yerleşimine ait olduğu belirlendi.
Kiklopik ve poligonal taş işçiliğiyle inşa edildiği tespit edilen kalenin mimari özelliklerinin Erken Demir Çağı kaleleriyle benzerlik taşıdığı değerlendirildi. Ömeroğlu, kaleyi çevreleyen surların iç tarafta yaklaşık 2, dış cephede ise 4 metre yüksekliğe ulaştığını ve toplam sur uzunluğunun 1,4 kilometre olduğunu söyledi.
"BAZI YAPISAL İZLER DİKKATİMİZİ ÇEKTİ"
Ömeroğlu, keşif sürecini anlatırken, “Uydu verileri üzerinde doğal topoğrafyayla uyum göstermeyen bazı yapısal izler dikkatimizi çekti. Bu anomalilerin doğal oluşumlardan farklı olabileceğini değerlendirdik ve bunun üzerine bölgeye geldik. Sahada gerçekleştirdiğimiz gözlemlerde, bu izlerin büyük bir kale yerleşimine ait sur kalıntıları olduğunu gördük. Böylece Dev Kale’nin varlığını tespit etmiş olduk” dedi.
Kalede farklı yapı izlerinin de bulunduğunu belirten Ömeroğlu, kuzey kesimde yapı kalıntılarına ait izlerin görülebildiğini, güney bölümünde ise yarıçapı yaklaşık 25 metre olan ve daha küçük taşlarla örülmüş dairesel bir çukur bulunduğunu ifade etti. Ömeroğlu, bu yapının kalenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulmuş olabileceğini değerlendirdi.
Kalenin mimari özelliklerinin Van’daki Aşağı Anzaf ve Van’ın Edremit ilçesindeki Zivistan Kalesi gibi Erken Demir Çağı kaleleriyle benzerlik gösterdiğini belirten Ömeroğlu, yapının Muş’ta bugüne kadar tespit edilebilen en büyük kale olduğunu söyledi. Ömeroğlu, kalenin 120 bin metrekarelik alanıyla yaklaşık 17 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu kaydetti.
Keşfin korunması ve tescil edilmesi amacıyla Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurduklarını aktaran Ömeroğlu, “Tespitin hemen ardından kalenin korunması ve tescil edilmesi için Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gerekli başvuruları yaptık. Koruma Kurulu, bu tescil talebini inceleyerek gerekli değerlendirmeleri yapacaktır” ifadelerini kullandı.
STRATEJİK KONUMUNA DİKKAT ÇEKTİ
Kalenin Urartu Krallığı’nın batıya yayılma güzergahında bulunmasının önemine dikkat çeken Ömeroğlu, bölgenin tarihi Urartu yolunun geçtiği güzergah üzerinde yer aldığını belirtti. Geniş yayılım alanı nedeniyle kalenin Urartu tarihi coğrafyasında tespit edilmiş büyük ölçekli sayılı kalelerden biri olduğunu ifade eden Ömeroğlu, yapının stratejik konumuna da dikkat çekti.
Ömeroğlu, kalenin Urartu’nun erken dönem başkentlerinden Arzaşkun’un konumuna ilişkin araştırmalara da yeni veriler sunabileceğini belirterek, “Tespit ettiğimiz bu kale, mimari özellikleri ve stratejik konumuyla söz konusu görüşü destekleyebilecek yeni veriler sunma potansiyeline sahiptir. Elbette bu değerlendirmelerin kesinlik kazanması, yapılacak bilimsel araştırmalar ve arkeolojik çalışmaların sonuçlarına bağlıdır” dedi.