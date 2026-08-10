Urartu'nun kayıp başkenti için dikkat çeken keşif! Uydu görüntüleri Muş'u gösterdi

"BAZI YAPISAL İZLER DİKKATİMİZİ ÇEKTİ"

Ömeroğlu, keşif sürecini anlatırken, “Uydu verileri üzerinde doğal topoğrafyayla uyum göstermeyen bazı yapısal izler dikkatimizi çekti. Bu anomalilerin doğal oluşumlardan farklı olabileceğini değerlendirdik ve bunun üzerine bölgeye geldik. Sahada gerçekleştirdiğimiz gözlemlerde, bu izlerin büyük bir kale yerleşimine ait sur kalıntıları olduğunu gördük. Böylece Dev Kale’nin varlığını tespit etmiş olduk” dedi.