Halfeti Belediyesi soruşturmasında etkin pişmanlık hamlesi! 14 şüpheli tahliye edildi

Halfeti Belediyesi'nin önceki yönetim dönemine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen bazı şüphelilerin ifadelerinin ardından 14 kişi ev hapsi, imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığınca Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade verdi.

Etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadelerin ardından sulh ceza hakimliği tarafından şüphelilerin tutukluluk durumlarına ilişkin inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda 14 şüphelinin tahliyesine karar verildi.

Tahliye edilen şüpheliler hakkında “ev hapsi”, “imza atma” veya “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın da bulunduğu diğer zanlıların ise tutukluluk hallerinin devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin 24 Nisan’da operasyon düzenlenmişti.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “edimin ifasına fesat karıştırma” suçlarına yönelik operasyonda, aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, eski belediye encümen üyeleri, çeşitli birimlerde görev yapan personel ve esnafın bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerle ilgili süreç devam ediyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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