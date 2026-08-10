Düzce'de gizemli olay! Duyan sahile akın etti, ekipler harekete geçti
Düzce’de sahile vuran İHA benzeri cisim, vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edilirken, cismin nereden geldiği araştırılıyor.
Olay Akçakoca ilçesine bağlı Çınar Sahili'nde meydana geldi. Deniz kenarında İHA benzeri bir cisim gören vatandaşlar, durumu hemen güvenlik güçlerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sahilde bulunan vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak, çevrede önlem aldı.
Kıyıya vuran cismin nereden geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İHA'nın niteliğinin ve menşeinin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.
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