Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Düzce'de gizemli olay! Duyan sahile akın etti, ekipler harekete geçti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Düzce'de gizemli olay! Duyan sahile akın etti, ekipler harekete geçti

Düzce’de sahile vuran İHA benzeri cisim, vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edilirken, cismin nereden geldiği araştırılıyor.

Dinle
Kaydet
a- | +A

Olay Akçakoca ilçesine bağlı Çınar Sahili'nde meydana geldi. Deniz kenarında İHA benzeri bir cisim gören vatandaşlar, durumu hemen güvenlik güçlerine haber verdi.

Düzce'de gizemli olay! Duyan sahile akın etti, ekipler harekete geçti
Başlık ResmiDüzce'de gizemli olay! Duyan sahile akın etti, ekipler harekete geçti

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sahilde bulunan vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak, çevrede önlem aldı.

Düzce'de gizemli olay! Duyan sahile akın etti, ekipler harekete geçti
Başlık ResmiDüzce'de gizemli olay! Duyan sahile akın etti, ekipler harekete geçti

Kıyıya vuran cismin nereden geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İHA'nın niteliğinin ve menşeinin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İsmail Kartal'dan transfer için net mesaj
İsmail Kartal'dan transfer için net mesaj
Kaydet
Hamaney'in sağlık durumu nasıl? Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Hamaney'in sağlık durumu nasıl? Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Kaydet
Hamaney kararını duyuru! İran ordusunda üst düzey atamalar
Hamaney'den İran ordusuna üst düzey atamalar!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.