Hamaney'in sağlık durumu nasıl? Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Pezeşkiyan, Hamaney’le yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, yaklaşık 7 saat süren görüşmede sağlık sorununa ilişkin bir durum gözlemlemediğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fars Haber Ajansı’nın haberine göre Pezeşkiyan, siyasi parti başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda Mücteba Hamaney’le bir gün önce yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Görüşmenin “verimli” geçtiğini belirten Pezeşkiyan, Hamaney’le birçok konu hakkında konuştuğunu ifade etti.

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"SAĞLIK YÖNÜNDEN DURUMU İYİ"

Pezeşkiyan, Hamaney’in sağlık durumuyla ilgili, “Her konu hakkında konuştuk. Sağlık yönünden durumu iyi. 7 saat bizimle konuşan birinin sağlık sorununun olması beklenemez” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, toplantı sırasında Hamaney’le fikir alışverişinde bulunduklarını ve kendisinin yönlendirmelerini dinlediklerini de kaydetti.

AĞIR YARALANDIĞI BELİRTİLİYOR

Mücteba Hamaney’in, İsrail’in 28 Şubat’ta ülkenin eski lideri Ali Hamaney’in çalışma ofisi ve konutuna düzenlediği saldırıda ağır yaralandığı belirtilmişti.

Hamaney’in güvenlik tedbirleri nedeniyle görüntülü veya sesli mesaj paylaşımında bulunmadığı öne sürülüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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